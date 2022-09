A1 – Brixia chiude la preseason con una vittoria: superata in rimonta San Giovanni Valdarno

E’ una Bruschi incerottata quella che cade nell’ultimo test della preseason. Priva di Varga in regia, dopo pochi minuti deve fare anche a meno di Elisabetta Tassinari tenuta precauzionalmente seduta per tutto l’incontro. Ne esce comunque un primo tempo degno di nota, dove Garrick e compagne tengono bene il campo, vincendo entrambe le frazioni e andando al riposo in vantaggio. Nella ripresa però le rotazioni corte e la stanchezza delle varie amichevoli ravvicinate si fa sentire, con le padrone di casa che rimontano e vincono di misura per 79-73.

Questo il commento di coach Matassini: “Sono moderatamente soddisfatto per lo scrimmage di oggi. Nonostante mancasse Varga e dopo qualche minuto in campo abbiamo deciso di fermare anche Tassinari precauzionalmente, abbiamo mostrato dei progressi. Considerando che era la terza partita in cinque giorni e avendo due rotazioni in meno, era normale un calo di energie nel secondo tempo. Sicuramente, peró, per salvarci dovremo difendere meglio, ma le ragazze lo sanno e miglioreranno col lavoro. È stato un mese duro, imparare a conoscersi e costruire un’identitá da zero è faticoso tanto quanto il lavoro di condizionamento, abbiamo ancora bisogno di tempo e lavoro, peró esserne coscienti è il miglior presupposto. Adesso testa al campionato, dove il risultato conterá davvero.”



BRIXIA BASKET – BRUSCHI SGV 79-73 (18-21/38-43/66-59)



BRIXIA: Johnson 18, Tomasoni R. 3, Zanardi 24, Molnar 14, De Cristofaro 6, Tempia, Scarsi 4, Scalvini NE, Rainis, Valli 4, Minelli NE, Miller McCray 6. All. Zanardi

BRUSCHI SGV: Trasi 14, Schwienbacher 3, Lazzaro 4, Tassinari, Milani 11, Missanelli 7, Bove 6, Garrick 18, Whitted 8, Atanasovska 2. All. Matassini



