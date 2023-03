A1 – Brixia non si sblocca, successo casalingo per San Martino

Fila San Martino di Lupari – RMB Brixia Basket 59 – 51 (13-16, 28-30, 46-44, 59-51)



FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Washington* 13 (2/6, 2/5), Guarise 3 (1/1, 0/2), Milazzo* 12 (2/3, 2/10), Diakhoumpa NE, Pastrello* 2 (1/5, 0/1), Frigo NE, Russo 2 (1/3, 0/4), Kaczmarczyk* 15 (6/8, 0/1), Arado NE, James 2 (0/4, 0/2), Dedic* 10 (4/9, 0/3)

Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 17/39 – Tiri da 3: 4/28 – Tiri Liberi: 13/22 – Rimbalzi: 56 21+35 (Dedic 11) – Assist: 14 (Milazzo 7) – Palle Recuperate: 6 (Washington 2) – Palle Perse: 16 (Russo 4)

RMB BRIXIA BASKET: Johnson* 3 (0/4, 1/7), Tomasoni 2 (0/2 da 3), Zanardi* 11 (2/4, 2/9), Molnar* 15 (0/2, 5/10), De Cristofaro, Tempia, Pinardi* 5 (1/3, 1/1), Scalvini NE, Minelli NE, Rainis* 1 (0/1, 0/3), Vente 8 (3/4 da 2), Baltkojiene 6 (1/7, 1/2)

Allenatore: Zanardi S.

Tiri da 2: 7/25 – Tiri da 3: 10/35 – Tiri Liberi: 7/11 – Rimbalzi: 38 9+29 (Molnar 8) – Assist: 12 (Rainis 4) – Palle Recuperate: 9 (Johnson 2) – Palle Perse: 15 (Zanardi 6)

Arbitri: Almerigogna M., Bertuccioli N., Culmone C.

Il Fila torna a gioire di fronte al proprio pubblico, superando con le unghie e con i denti una Brescia combattiva e affamata di punti, nell’anticipo del 22° turno di Techfind Serie A1. È un risultato che sa di liberazione per la formazione giallonera, che interrompe la propria serie negativa e ritrova una vittoria che sul parquet di casa mancava addirittura dallo scorso novembre. Partita tirata, a basso punteggio e carica di tensione per l’importanza della posta in palio, ma che alla fine premia le Lupe, ora in classifica di nuovo ottave in solitaria.

1° QUARTO. È l’appoggio in corsa di Kaczmarczyk ad aprire le marcature, dall’altra parte le risponde dal perimetro Molnar con due bombe. Diventa ben presto chiaro che le difese la faranno da padrone sugli attacchi: dopo 5′ il punteggio è ancora inchiodato sul 5-6. Le ospiti tirano di più e meglio da tre (4/8 nel primo quarto) che da due, e provano a fare l’andatura, mentre dall’altra parte San Martino non riesce a capitalizzare il buon lavoro a rimbalzo. Ciononostante Dedic fa rimettere il naso avanti alle sue (11-9 all’8′), anche se prima della pausa è la tripla di Johnson (tenuta comunque a 3 punti e 1/11 al tiro, lei che mai quest’anno era stata sotto la doppia cifra) a fissare il 13-16.

2° QUARTO. Il Fila continua a litigare col canestro, e Brescia è brava ad approfittarne. Sono in particolare Molnar e Vente a guidare il parziale di 13-0 che porta le lombarde al “doppiaggio” (13-26), prima che le Lupe si sblocchino dopo 4′ di siccità. A quel punto le ragazze di Serventi provano a sciogliersi, trascinate anche da un pubblico come sempre meraviglioso, e mettono in piedi un controbreak di 15-1, che al 20′ porta Russo al tap-in del sorpasso: 28-27. Come nel primo quarto, tuttavia, è una tripla ospite a chiudere i giochi, stavolta la firma Baltkojiene per il 28-30 di metà gara.

3° QUARTO. Al rientro si ricomincia sempre nel segno dell’equilibrio, fra un botta e risposta. Pinardi porta ancora le sue a +5 (30-35), ma il Fila resta aggrappato e al 24′ ritrova la parità con Washington, a quota 37. La tensione delle padrone di casa si nota anche dalla lunetta, dove le percentuali sono rivedibili (13/22), ma comunque la bomba di Milazzo del 42-39 è quella che segna l’ultimo cambio di leadership. La gara resta ovviamente aperta, anche perché dall’altra parte Zanardi infila un paio di tiri da fuori – il secondo su un piede solo sulla sirena – che fanno rimanere Brescia a contatto: si va all’ultima pausa sul 46-44.

4° QUARTO. Ci vogliono più di 3′ perché il punteggio si sblocchi, nell’ultimo periodo, con Kaczmarczyk. Ne impiega 5 invece la Brixia a ritrovare il canestro, con la tripla di Molnar, dopo che nel frattempo il Fila è salito sul 52-45. Le lombarde provano a recuperare affidandosi ancora tanto al tiro da tre, ma rispetto all’inizio le percentuali sono calate (2/11 da dietro l’arco negli ultimi 10′), e l’attacco realizzerà solo 7 punti nel quarto conclusivo. La squadra di casa invece va ancora sotto da Dedic e Kaczmarczyk, che trovano i canestri dell’allungo, finalmente decisivo. San Martino vince 59-51, ed è un risultato da dedicare in primis ai tifosi, che anche nei momenti più difficili non hanno mai smesso di sostenere al meglio la squadra.

