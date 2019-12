A1 – Broni ingrana, battuta anche Palermo

Un’altra serata infelice in attacco e la Sicily By Car Palermo cade a Broni nell’ultima trasferta dell’anno solare. Finisce 68-48 al PalaBrera un match in equilibrio solo per metà, con le pavesi più ‘in palla’ e le palermitane apparse ancora in debito sotto l’aspetto psicologico, in continuità con quanto successo sette giorni fa a Bologna.

Eppure, la partenza delle ragazze di coach Santino Coppa sembrava far presagire altro, con i punti di Cooper e Miccio da oltre l’arco, lasciando a Nared soltanto una tripla e costringendo Broni al timeout. La mossa di coach Fontana (orfano di Spreafico e Premasunac) sortisce l’effetto sperato, con le pavesi che colpiscono altre due volte dal perimetro riportandosi a contatto dopo 4’ di gioco. Gatling entra prepotentemente in gara non solo con il gioco interno, ma anche assistendo le compagne. In difficoltà, Broni trova ossigeno praticamente solo da 3, con Moroni che realizza la quarta tripla nei primi 10 minuti di gioco, che si chiudono con Palermo avanti 16-23. I ritmi molto alti del match avvantaggiano le padrone di casa che prima con Moroni e poi ancora con Nared, sempre da oltre l’arco, afferrano e strattonano Palermo, superandola sul tabellone al 14’ (27-25). La scossa arriva con le giocate personali di Flores Costa e Cooper, con la statunitense che raggiunge la doppia cifra grazie a diversi giochi da tre punti prima dell’intervallo. Capitan Verona timbra il cartellino per la SBC, ma sull’altra metà campo le risponde a tono Togliani che regala a Broni il vantaggio al riposo lungo (38-34).

Nared apre la ripresa con la terza bomba della sua gara, la settima delle lombarde, mentre le ragazze di coach Coppa faticano a trovare confidenza con la retina. Il match sonnecchia per alcuni minuti, ma a strappare è ancora Broni con cinque punti a firma Orazzo e Moroni che aumentano a doppia cifra il passivo di Palermo al 25’ (46-36). Il ritorno alla ‘uomo’ limita l’attacco di Broni, ma l’emorragia per le siciliane è indubbiamente nella metà campo offensiva, dove le medie realizzative si sporcano col passare dei minuti. Parmesani e Miccoli alzano la voce nel finale di terzo periodo, con Broni avanti di 13 al 30’. L’inclinazione del match non cambia neanche nell’ultimo quarto: il cambio di passo per la SBC non arriva, neanche quando Broni alza il piede dall’acceleratore. Poche idee in attacco, tutte o quasi legate alla ricerca di Cooper, mentre la Della Fiore continua a battere ferro da oltre il perimetro.

Nel finale Palermo affonda addirittura sul -20, chiudendo l’ultima trasferta dell’anno con un pesante 68-48 su un campo difficile, ma con dimensioni ingigantitesi soltanto nei minuti finali e a risultato acquisito. La Sicily By Car si lecca le ferite in vista del match casalingo contro Empoli, ultimo del 2019, in programma domenica 29 dicembre (ore 18) al PalaMangano.

DELLA FIORE BRONI – SICILY BY CAR PALERMO BASKET 68-48 (16-23, 38-34, 52-39, 68-48)

Broni: Miccoli 4 (2/4), Spreafico NE, Orazzo* 11 (1/3, 3/6), Togliani 5 (1/1, 1/3), Moroni* 8 (1/2, 2/4), Ngo Ndjock 6 (3/6), Parmesani* 4 (1/2, 2/2), Tikvic* 15 (7/10, 1/3), Romice, Lavezzi, Nared* 15 (2/9, 3/4, 2/2), Premasunac NE. Allenatore: Fontana, Vice: Zara.

Tiri da 2: 18/38 – Tiri da 3: 9/21 – Tiri Liberi: 5/7 – Rimbalzi: 36 7+29 (Tikvic 13) – Assist: 17 (Moroni, Tikvic, Nared 4) – Palle Recuperate: 12 (Nared 4) – Palle Perse: 22 (Tikvic 8).

SBC Palermo: Russo* 4 (1/1, 2/4), Manzotti, El Habbab, Cupido 1 (1/3), Flores Costa* 7 (2/7, 3/4), Cooper* 16 (6/10, 4/5), Miccio* 5 (1/4, 1/4), Verona 4 (2/4), Cappelli NE, Gatling* 11 (5/12, 1/1). Allenatore: Coppa, Vice: Giordano.

Tiri da 2: 17/41 – Tiri da 3: 1/12 – Tiri Liberi: 11/17 – Rimbalzi: 33 8+25 (Flores Costa 10) – Assist: 5 (Flores Costa 2) – Palle Recuperate: 5 – Palle Perse: 24 (Gatling 7).

Arbitri: Gabriele Gagno di Spresiano (TV), Stefano De Biase di Udine (UD) e Irene Frosolini di Grosseto (GR).

—

Ufficio Stampa Sicily By Car Palermo Basket