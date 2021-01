A1 – Broni lotta ma Schio non fa sconti

La PF Broni 93 ci prova, gioca alla pari nel primo quarto, ma col passare dei minuti prevale la maggior caratura tecnica della Famila Wuber Schio. Al 40′ la PF porta comunque 4 giocatrici in doppia cifra e vede finalmente in campo la sua nuova straniera Taya Reimer. L’americana scende sul parquet del PalaRomare alla palla a due, inserita nel quintetto di partenza, e si presenta ai tifosi bronesi segnando i primi 4 punti della sua nuova squadra. Rimane in campo quasi 25 minuti, dando delle buone sensazioni al coach, soprattutto in vista delle prossime sfide. Nel primo quarto le biancoverdi reggono grazie a delle buone percentuali al tiro (66% dal campo) e limitando le bocche da fuoco delle orange. Ma in avvio di secondo quarto la Famila Wuber mette il turbo, le ospiti ci provano ancora, giocando sempre una buona pallacanestro offensiva, ma nel finale di periodo cedono leggermente e si ritrovano sotto di 18 lunghezze alla pausa lunga. A quel punto le ragazze di Fontana vanno in debito di ossigeno e di forze, permettendo alle venete di prendere il largo nell’ultimo quarto. A 59 secondi dalla sirena finale il canestro di Achonwa regala il 101° punto.

Il commento di coach Fontana:

“In attacco per 30’ siamo andati bene, muovendo la palla, trovando punti e percentuali importanti. Nell’ultimo quarto abbiamo perso lucidità e ritmo e pur costruendo ci siamo fatti schiacciare dalla loro fisicità. Difensivamente (tranne un terzo quarto positivo) abbiamo subito troppo la loro iniziativa, non mettendole in difficoltà se non a tratti su quelli che erano i loro punti di forza: naturale che poi con centimetri e talento in più la via del canestro era impossibile da togliere; ma se avessimo messo un po’ di furbizia e cattiveria in più in alcuni momenti del loro attacco avremmo sicuramente diminuito il gap”

SCHIO-BRONI 101-69 (28-24, 25-11, 19-19, 29-15)

FAMILA WUBER: Keys 9 (2/5, 1/1), Mestdagh 12 (5/7, 0/2), Cinili 11 (4/5, 1/1), De Pretto 9 (4/5, 0/1), Achonwa 15 (5/6), Crippa 8 (1/2, 2/3), Trimboli 7 (2/3, 1/2), Harmon 17 (7/10, 0/1), Sottana 13 (2/6, 3/4). Ne: F. Dotto. All. Pierre Vincent

PF BRONI 93: Orazzo 18 (3/3, 3/4), Togliani 6 (2/8, 0/2), Ianezic 6 (0/2, 2/3), Castello (0/1), Roma 2 (1/3), Parmesani 12 (6/7), Madera 13 (5/10, 1/7), Soli 2 (0/2), Reimer 10 (4/9). Ne: Lavezzi, Capra. All. Alessandro Fontana

ARBITRI: Costa, Yang Yao e Culmone

Uff.Stampa PF Broni