A1 – Broni, Parmesani: “Spero in questa stagione di fare un passo in avanti”

In casa Broni è andata in archivio la prima settimana di lavoro. Abbiamo sentito la nostra Francesca Parmesani, alla sua seconda stagione con la maglia biancoverde.

Francesca, eravate impazienti di ricominciare?

«Assolutamente sì. Finalmente abbiamo ripreso, perché era veramente tanto che non ci si allenava insieme, sono super felice. Questa estate ho ricaricato le pile con un giro della Toscana assieme alle amiche: Pisa, Siena, Lucca, poi sul mare. Nel frattempo ho approfittato per portarmi avanti con l’università (è iscritta a biologia alla Bicocca di Milano), mi mancano sette esami e spero di finire in questo anno accademico».

Cosa pensi della squadra?

«Sono contenta perché conosco molte compagne, avendoci giocato insieme durante le mie precedenti esperienze. Fare pronostici è difficile, sia per la situazione generale che per la nostra formazione, molto cambiata. Non dobbiamo pensare troppo a cosa potremmo fare, ma dobbiamo pensare al lavoro quotidiano. Ci sono state le defezioni di Torino e Palermo, spiace averle perse, il campionato rimane a 14 e dovremo lottare per fare meglio possibile».

E a livello individuale cosa ti aspetti?

«Spero di fare un passo in avanti, guadagnandomi sempre più spazio. L’anno scorso all’inizio è stato un sogno, poi lentamente con il lavoro vedevo che i minuti iniziavano ad esserci, dunque ero molto felice, quindi mi è spiaciuto un sacco dovermi fermare causa Covid»

Uff.Stampa PF Broni