A1 – Broni, primo giorno di lavoro al Brera per le biancoverdi

Visi abbronzati, sorrisi da primo giorno di scuola, entusiasmo e voglia di ritrovarsi sul parquet dopo mesi di stop forzato. È iniziata ufficialmente al PalaBrera la stagione 2020/2021 della Pallacanestro Femminile Broni 93.

Queste le parole del coach Alessandro Fontana, alla sua terza stagione in biancoverde:

“A parte qualche restrizione per evitare il più possibile i contatti fuori dal parquet e l’assenza dei tifosi, diciamo che tutto sommato torniamo alla normalità. Si riparte con le italiane più le ragazze del settore giovanile che durante la stagione ci daranno una mano. Mentre Roma e Tac dovranno sottoporsi alle restrizioni imposte dalle normative vigenti, ci auguriamo di averle presto con noi. Ho sentito diverse ragazze in questi ultimi giorni e sono vogliose di riprendere confidenza con ciò che amano di più. Dopo un periodo di stop così prolungato, penso che il solo fatto di lavorare insieme dia entusiasmo. Io sono forse ancora più carico, perché ho aspettato con ansia il raduno. Ci sono stati momenti difficili e di incertezza, non era così semplice ricominciare per una realtà come la nostra. Poi ovviamente mi è mancata la quotidianità di lavorare con un obiettivo reale, non solo con le ragazze, ma anche con il mio staff che si è allargato. Del nostro nuovo vice coach Dario Andreoli sono contento, perché ci dà un ulteriore idea di “bronesità”, di legame ancora più saldo con il territorio. Simone Righi è una conferma gradita, che sta crescendo moltissimo e avrà ancora più responsabilità. Roberta Malchiodi torna come preparatrice atletica, con lei avevo già collaborato quando ero assistente. Senza dimenticare la stessa Jessica Penna che arriva per la Broni Basketball Academy, ma lavorerà anche per la prima squadra. Sono curioso di vederla all’opera. Aspettiamo l’ufficialità della partenza, perché l’aumento dei contagi di queste settimane non è rassicurante, ma dobbiamo essere ottimisti. Sono sicuro di una cosa: lavoreremo intensamente perché il processo di crescita sarà lungo ma vogliamo arrivare pronti alla prima di campionato”.

Roster serie A1:

#4 Marida Orazzo, play-guardia, 26 anni

#5 Anna Togliani, playmaker, 22 anni

#6 Giulia Ianezic, play-guardia, 20 anni

#7 Acheil Tac, pivot, USA/Sud Sudan, 26 anni

#8 Giulia Rulli, ala – pivot, 29 anni

#9 Elena Castello, ala – pivot, 22 anni

#11 Sofia Roma, pivot, ITA/Portorico, 23 anni

#12 Francesca Parmesani, guardia, 22 anni

#14 Sara Madera, ala – pivot, 20 anni

#17 Agnese Soli, playmaker, 33 anni

Aggregate:

Anna Lavezzi, ala, 17 anni

Anna Capra, guardia, 17 anni

Martina Carbonella, play-guardia, 15 anni

Vittoria Fumagalli, play-guardia, 15 anni

Celeste Baldan, play-guardia, 20 anni

Martina Quintini, ala, 18 anni

Silvia Baccalini, centro, 18 anni

Staff:

Coach Alessandro Fontana

Primo assistente: Dario Andreoli

Secondo assistente: Simone Righi

Preparatrice atletica: Roberta Malchiodi

Fisioterapista: Riccardo Mazzocchi

Uff.Stampa PF Broni