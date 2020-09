A1 – Broni supera Costa Masnaga in amichevole

Costa Masnaga – Broni 74-78

(parziali quarti 20-22, 22-14, 12-25, 20-17)

Broni: Soli 2, Orazzo 24, Parmesani, Rulli 5, Madera 18, Roma 2, Castello 13, Ianezic, Togliani 13, Capra, Lavezzi.

Si è chiusa la preseason della PFBroni 93 con un successo sul parquet di Costa Masnaga.

Il commento di coach Alessandro Fontana:

“Nel secondo quarto abbiamo smesso di giocare la nostra pallacanestro, esponendoci a contropiedi e tiri da tre punti regalati, dettati da una mancanza di lucidità ed equilibrio. Nei due parziali conclusivi abbiamo fatto bene, abbiamo anche provato tatticamente delle cose nuove che non avevamo mai visto in allenamento, in prospettiva dell’imminente inizio del campionato. Oltretutto era la prima volta che giocavamo senza azzeramento del punteggio al termine di ogni quarto, quindi era una partita vera. Alla fine l’abbiamo portata a casa, gestendo gli ultimi minuti con loro che provavano a rientrare. Ci sono sicuramente diverse cose da migliorare, come essere più ciniche ed aggressive, lo sappiamo, ma si trattava della seconda amichevole in tre giorni, senza dimenticare un settore lunghe corto. Aspettiamo di essere al completo. Questa preseason è stata veramente strana, perché abbiamo fatto tutta la preparazione senza pivot. Spero che ci possa tornare utile nel corso della stagione, trovando più certezze se dovessimo attraversare qualche momento di difficoltà, come è normale sia durante un campionato. L’aspetto mentale è importante, dobbiamo diventare sempre più forti da questo punto di vista. Ogni ragazza deve portare il suo mattoncino”.

Uff.Stampa PF Broni