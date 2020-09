A1 – Broni: Venerdì sera primo test amichevole contro Costa Masnaga, le parole di Giulia Rulli

Si apre il sipario sulla nuova stagione. Venerdì 11 settembre, con palla a due alle ore 20, la PFBroni 93 disputa la sua prima amichevole, ospitando al PalaBrera Costa Masnaga. Ricordiamo che la partita si giocherà a porte chiuse nel rispetto delle normative vigenti anti Covid-19. Abbiamo sentito l’ala – pivot Giulia Rulli che si è da poco unita alla truppa di coach Alessandro Fontana: “Finalmente mi sono aggregata al gruppo, c’è tanto entusiasmo, la felicità di tornare in palestra per sudare insieme. Stiamo facendo un buon lavoro, fatichiamo molto, però ci sono anche molti sorrisi. Mi sento già parte integrante del gruppo, penso sia stato facile inserirsi perché, bene o male, siamo per la maggior parte coetanee, c’è qualche differenza di età con le più giovani, ma siamo affiatate, vogliose di lavorare sodo e ci stiamo impegnando al massimo in ogni allenamento per arrivare pronte alla prima di campionato. Devo dire poi che staff, dirigenti sono attenti e precisi in campo e fuori”. Per Rulli un’amichevole speciale, perché a Costa ha trascorso le sue ultime stagioni: “Sicuramente avrei preferito arrivarci più pronta, perché ho solo 8 giorni di lavoro nelle gambe, però penso che avrò tempo per rimettermi in pari ed essere al top quando le affronteremo ancora in campionato. Non nascondo che ci sarà un po’ di emozione, ma sarà un primo test fondamentale per conoscerci, visto che il gruppo è in gran parte nuovo, sono state poche le conferme rispetto alla passata stagione. Più giocheremo, più ci completeremo e saremo sempre più squadra. Siamo impazienti di metterci alla prova, penso che lo sia anche la società”.

Uff.Stampa PF Broni