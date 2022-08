A1 – Bruschi San Giovanni Valdarno presenta le nuove divise

Un nuovo look, fresco e moderno per affrontare la nuova stagione nel massimo campionato di A1. Nasce così la prima divisa targata Gems, sempre più punto di riferimento nell’abbigliamento della pallacanestro femminile.



Soddisfatto il patron Argirò: “Quella che sta per arrivare sarà una stagione importante e come tale vogliamo sia perfetta in ogni ambito. Oltre al roster era ormai giunto il momento di dare un upgrade anche alla nostra divisa. Ringrazio Gems per l’attenzione e la cura di ogni singolo particolare nella creazione della nuova maglietta”.

Uff.Stampa Polisportiva Galli