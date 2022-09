A1 – Bruschi, sconfitta a testa alta contro Bologna

By

La Bruschi risponde presente. Nel primo test impegnativo, con il PalaGalli che ha visto in scena le vice campionesse d’Italia, San Giovanni Valdarno dimostra carattere e tante cose buone, che lasciano ben sperare in vista del debutto in campionato.

Solita modalità dei quaranta minuti, con punteggio azzerato al termine di ogni quarto. La somma totale premia Bologna, che s’impone 70-83 con la formazione di Matassini che perde primo e terzo periodo, vince il secondo e impatta il quarto. Top Scorer Garrick, autrice di 24 punti sul referto finale.

BRUSCHI SGV – VIRTUS BOLOGNA (27-38/19-15/12-18/12-12)

Bruschi SGV: Varga 5, Trasi 11, Schwienbacher, Tassinari 9, Lazzaro 2, Milani, Missanelli 2, Bove 9, Garrick 24, Whitted 8, Atanasovska. All.Matassini

Uff.Stampa Polisportiva Galli