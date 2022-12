A1 – Campobasso allunga nel quarto periodo, altro stop per la Bruschi

Una delle migliori versioni da trasferta di San Giovanni Valdarno, non basta per trovare i due punti finali. La formazione di Matassini sfoggia trenta minuti di altissimo livello, con la solita Garrick ben supportata da Tassinari. Negli ultimi dieci minuti esce però la superiorità tecnica delle padrone di casa, che trovano un break letale che costringe alla resa la Bruschi.

CAMPOBASSO: Trimboli, Kacerik, Parks, Perry, Milapie

SGV: Koizar, Tassinari, Garrick,Paulsson Glantz, Bove



Cronaca – Il botta e risposta Tassinari-Milapie inaugura la contesa. Paulsson Glantz rimette la Bruschi avanti, ma Milapie e Perry cominciano a salire di colpi firmando il controsorpasso. La formazione di Matassini risponde colpo su colpo con Garrick che piazza quattro punti in fila, sfruttando un grande assist di Tassinari. La numero sette e la numero ventitrè continuano a mostrare buoni giochi offensivi, permettendo alle toscane di chiudere avanti i primi dieci minuti sul 10-15. Nel secondo quarto le padrone di casa partono subito forti, piazzando sei punti in un amen. Schwienbacher dall’arco sblocca San Giovanni Valdarno, con Missanelli a imitarla poco dopo per il 18-21. Nicolodi impatta a quota 24, poi si mette in evidenza Togliani che inventa il sorpasso con un gran canestro. Si sblocca anche Lazzaro (29-29), con l’equilibrio che continua a farla da padrone. Koizar e Garrick colpiscono nel finale, siglando il 32-33 alla pausa lunga. Dopo l’intervallo Milapie e Perry firmano il sorpasso interno (40-37), ma Garrick e Paulsson Glantz replicano colpo su colpo lasciando in equilibrio l’incontro, sul 44-44. Trama che non cambia anche nella seconda metà di quarto, con Scwienbacher che sigilla il 46-48 dopo trenta minuti. Nell’ultimo e decisivo periodo, la Magnolia però rientra con una marcia differente: Parks e Togliani piazzano sette punti in un amen (53-48), con la Bruschi che non riesce a sbloccare il proprio punteggio. Parks e Quinonez allungano il margine, mentre è Missanelli a sbloccare le difficoltà offensive delle toscane segnando il 57-50. Trimboli e Milapie costruiscono la doppia cifra di margine (63-52), con la solita Garrick che prova a limitare i danni. E’ però l’ultimo sussulto e nel finale Campobasso vola via, imponendosi 74-59.

Le parole di coach Alberto Matassini: “Abbiamo fatto 32 minuti di grande intensità e lucidità per poi riproporre le stesse problematiche che ci hanno condannato in almeno cinque partite in questa stagione. Siamo stufi di ricevere i complimenti a fine partita, con i complimenti si retrocede, con i punti si va ai play out e si lotta fino in fondo per la salvezza”.

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 74 – BRUSCHI GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO 59 (10-15, 32-33; 46-48)

CAMPOBASSO: Kacerik, Trimboli 7, Milapie 17, Perry 11, Parks 15; Togliani 11, Quiñonez 2, Nicolodi 10, Battisodo, Giacchetti, Narviciute, Del Sole. All.: Sabatelli.

SAN GIOVANNI VALDARNO: Koizar 7, Tassinari 11, Paulsson Glantz 8, Bove 4, Garrick 15; Trasi, Schwienbacher 7, Missanelli 5, Milani, Lazzaro 2, Ne: Atanasovska. All.: Matassini.

ARBITRI: Caforio (Brindisi), Mottola (Taranto) e Forni (Ravenna).

NOTE: progressione punteggio: 4-5 (5’), 29-25 (15’), 40-39 (25’), 59-52 (35’).

Uff.Stampa Polisportiva Galli