A1 – Campobasso allunga nella ripresa e supera Milano

Si chiude con una sconfitta il 2023 del Repower Sanga ma il trend di crescita delle prestazioni delle Orange è evidente. La Molisana Magnolia Campobasso vince con merito per 64-49 ma coach Pinotti può essere contento sia dei passi in avanti della squadra che del rientro di Madonna e Vintsilaiou con la numero 77 autrice di una partita di ottimo livello soprattutto nei primi due quarti.

Tulonen e Madonna danno vita ad un botta e risposta dall’arco con Kacerik che porta le due squadre sul 6-6 dopo 2 minuti. La play del Repower è particolarmente aggressiva ad inizio gara andando a trovare il canestro 7-9 con le milanesi che non riescono a provare l’allungo a causa di qualche problema a rimbalzo. Trimboli e Kunay-Akpnah che firmano il 5-0 che porta le padroni di casa sul 15-10 a 3′ dalla fine del quarto. Orange che cercano di supplire alle differenze fisiche correndo molto in attacco con Penz e Toffali, si va così al primo riposo sul 20-15.

Madonna aggredisce la partita di nuovo nel secondo quarto con la tripla del -2. Due perse banali a cui corrispondono due rubate di Quinones permettono alle padroni di casa di tenersi in testa e inducono coach Pinotti a fermare la partita. Penz commette il quarto fallo e viene richiamata in panchina mentre una tripla fortunata di Giachetti riporta sul +6 le molisane in una fase di partita in cui il Repower stava facendo vedere cose ottime. Giachetti e Kaceric trovano triple pesanti e portano le molisane sul +14. Una Madonna in grande spolvero segna canestro che alleggerisce il divario, le squadre rientrano negli spogliatoi sul 37-26.

Dedic trova il canestro pesante in avvio di ripresa e la Magnolia prova a chiudere la partita mentre le milanesi pur costruendo buoni tiri faticano a trovare il fondo della retina con continuità. Campobasso comincia ad eseguire sfruttando il cronometro facendo calare il ritmo della partita sfavorendo così il gruppo Orange che va fuori giri soprattutto in fase offensiva. Il canestro di Morrison vale il +21 per le padroni di casa e porta coach Pinotti a a chiamare nuovamente time-out e a buttare nella mischia la giovane Finessi. Alla penultima sirena il punteggio recita 55-32 per Campobasso.

Le due squadre onorano anche l’ultimo quarto seppur con ritmi molto più bassi, un’ottima Toffali (autrice di una partita da 19 punti ) permette alle Orange di alleggerire il risultato finale che si attesta sul 64-49.

A fine partita coach Pinotti dichiara: “Terminato il nostro corso intensivo in seria A1 adesso abbiamo un test importante in Coppa Italia contro Geas e poi inizia il girone di ritorno. La speranza è con l’anno nuovo è di tornare ad avere a disposizione l’intero Roster. Oggi viste le assenze per noi importanti tra le lunghe, Campobasso, che ha giocato molto bene, ha potuto marcare le nostre esterne con particolare intensità avendo così un vantaggio tattico notevole. Sono moderatamente soddisfatto per la prestazione e sicuramente vedo il bicchiere mezzo pieno, fatto da un buon gioco in difesa e dal rientro di alcune giocatrici. Toffali e Madonna hanno giocato un’ottima partita così come anche Tulonen; Vintsilaiou conferma di poter essere una giocatrice che può dare molto, il passo che probabilmente deve fare è quello di essere un po’ meno istintiva prediligendo un gioco più ordinato. Adesso arriva il girone di ritorno e lotteremo per conquistare più punti crescendo di partita in partita in continuità con quanto stiamo facendo”.

La Molisana Magnolia Campobasso – Repower Sanga Milano 64 – 49 (20-15, 37-26, 55-32, 64-49)

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Del Sole 3 (0/1, 1/1), Kunaiyi-Akpanah* 11 (3/4 da 2), Narviciute, Kacerik* 9 (0/1, 3/6), Vitali, Trimboli* 6 (1/5 da 3), Giacchetti 9 (0/1, 3/5), Quinonez Mina 8 (2/6, 1/4), Dedic* 8 (1/4, 2/2), Srot 2 (1/1, 0/1), Morrison* 8 (2/2, 1/3), Mistinova NE

Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 9/22 – Tiri da 3: 12/27 – Tiri Liberi: 10/14 – Rimbalzi: 36 6+30 (Kunaiyi-Akpanah 6) – Assist: 19 (Kacerik 4) – Palle Recuperate: 14 (Quinonez Mina 5) – Palle Perse: 20 (Narviciute 4)

REPOWER SANGA MILANO: Toffali* 19 (8/11, 0/2), Guarneri* 4 (1/7 da 2), Beretta, Vintsilaiou 1 (0/2 da 2), Penz 3 (0/1, 1/4), Diallo Dieng NE, Bonomi*, Tulonen* 10 (2/5, 2/3), Madonna* 12 (4/7 da 3), Finessi

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 11/26 – Tiri da 3: 7/24 – Tiri Liberi: 6/8 – Rimbalzi: 26 3+23 (Madonna 6) – Assist: 8 (Madonna 3) – Palle Recuperate: 9 (Madonna 3) – Palle Perse: 20 (Guarneri 4)

Arbitri: Pazzaglia J., Grappasonno F., Tommasi E.

UFF.STAMPA SANGA MILANO