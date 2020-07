A1 – Campobasso mette in vendita per beneficenza le divise inedite della Coppa Italia

La possibilità di fare del bene e, soprattutto, di essere solidali. Il tutto, tra l’altro, all’insegna della passione per la Magnolia. Il club dei #fioridacciaio, infatti, ha messo in vendita su di un’area specifica di merchandising del proprio sito web ufficiale (magnoliabasket.it) le magliette speciali (all’insegna di un ricordo di Kobe Bryant) che avrebbero dovuto vestire le giocatrici rossoblù in occasione della Final Eight di Coppa Italia di A2 inizialmente in programma a marzo a Moncalieri. Ciascun completo sarà venduto ad offerta partendo da una base di 40 euro. I capi sono unici ed ognuno è legato a ciascun elemento del roster. Il ricavato sarà poi devoluto ad un’associazione, che sarà individuata e comunicata ufficialmente dal team rossoblù tramite i suoi canali (ufficiali e social).

Queste le divise in vendita:

2 – Mia Mašić – Taglia S

3 – Sofia Marangoni – Taglia L

4 – Rachele Porcu – Taglia S

5 – Elena Sammartino – Taglia S

7 – Alessandra Falbo – Taglia S

11 – Roberta Di Gregorio – Taglia XL

13 – Lucia Di Costanzo – Taglia XL

14 – Carolina Sanchez – Taglia XL

15 – Parthena Chrysanthidou – Taglia XL

17 – Emilia Bove – Taglia L

18 – Elisa Mancinelli – Taglia L

23 – Giorgia Amatori – Taglia M

Le divise potranno essere acquistate effettuando un bonifico all’IBAN di Magnolia Basket Srl (IT15E0311103800000000000396) e saranno poi recapitate, tramite spedizione, all’indirizzo dell’acquirente.

Sarà possibile comperare le tenute anche presso Rental in viale Manzoni, 131 a Campobasso dopo prenotazione e pagamento in loco.

Uff.Stampa Magnolia Campobasso