A1 – Campobasso nel segno di Dedic, Sassari perde nel finale

Le Women iniziano il ritorno cedendo 61-58 a Campobasso al termine di un’incredibile rimonta culminata con la bomba del sorpasso di Carangelo a 1’30”. Le molisane, partite 16-0 e avanti tutto il match, barcollano ma trovano la zampata vincente con una strepitosa Dedic. Per Sassari un’altra prova da libro cuore con la Kaczmarczyk tornata a livelli di eccellenza e con Toffolo sempre più giocatrice vera. Si spegne sul ferro la tripla per l’overtime di Togliani.

DINAMO – CAMPOBASSO 58-61 (16-23 / 30-36 / 42-49)

LE STATISTICHE DEL MATCH

33% dal campo per Sassari contro il 51% di Campobasso, 22 perse per ciascuna squadra, pari a rimbalzo, la differenza la fa l’11/15 dal campo di Dedic, MVP con 27 punti e due canestri decisivi nel finale

https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/LEGBF/2333386/bs.html

CHIAVI DEL MATCH

Prima della partita un minuto di silenzio per la prematura scomparsa di Giancarlo Salteri, coach e dirigente delle giovanili Dinamo.

Inizia il girone di ritorno della Dinamo che affronta Campobasso, vincente all’Opening Day di Schio. Restivo prova a raschiare le energie dopo la durissima partita con Montpellier, deve rinunciare a Raca infortunata e uscita malconcia dalla sfida con le transalpine. Molisane scottate dalla sconfitta contro il Geas che valeva le Final Four di Coppa Italia. La grande ex Togliani in quintetto.

APPROCCIO MAGNOLIA

Tutto a favore di Campobasso che in avvio ha una marcia in più, la squadra di Sabatelli ha le idee chiarissime, Mistinova colpisce da 3 punti per lo 0-9 iniziale con Restivo costretto al time out. Sassari non riesce a trovare il canestro, Kaczmarczyk sbaglia un paio di appoggi, le molisane strappano un primo pesante parziale (0-16).

Il primo canestro della Dinamo arriva a 3’42” dalla fine del primo quarto con Joens, il Banco ha una reazione di orgoglio, le triple di Carangelo e Hollingshed dimezzano lo svantaggio, Sabatelli chiama di corsa time out (8-16).

Toffolo ha grande impatto dalla panchina ma nel momento migliore di Sassari due perse sanguinose di Hollingshed costano carissime, Dedic e Mistinova ripartono (11-23). Carangelo è l’anima del Banco, che limita i danni al 10’ (16-23).

DI NERVI E ORGOGLIO

La Dinamo ci prova in tutte le maniere a rimanere nel match anche a livello nervoso, Campobasso trova però risorse dalla panchina, Quinonez impatta benissimo, la Magnolia difende con grande fisicità, l’assenza di Raca è tremenda per il Banco, dentro l’area Kunaiyi e Dedic fanno la differenza. Restivo rimette Kaczmarcyzk che produce tripla a recupero, Sabatelli vuole controllare il ritmo e chiama il secondo time out. Togliani commette il 3° falli, Sassari segna sette punti in sette minuti, Dedic affonda il coltello (23-34). La Dinamo non ne vuole sapere di mollare, prova a trovare la forza di rimanere incollata, Kaczmarczik con un paio di giocate tiene le compagne in partita al 20’ (30-36)

33% dal campo contro il 60% di Campobasso, il Banco tiene grazie agli 8 recuperi e ai 6 rimbalzi offensivi.

DINAMO AGGRAPPATA

Sara Toffolo riparte in quintetto da ala piccola e mette in grande difficoltà Mistinova, Kaczmarczyk diventa un fattore dentro l’area, Sassari arriva a -2 alzando di molto l’intensità difensiva ma non riesce a completare la rimonta. Campobasso sfrutta un paio di perse per fare male in transizione, Dedic cambia ancora l’inerzia (34-42) con Restivo costretto al time out. La Magnolia ti trita dal punto di vista difensivo, tutte con le mani addosso a sporcare i passaggi, recuperi che valgono il campo aperto. (36-49). Ancora una volta in emergenza, il Banco tira fuori tutto quello che ha, la bomba di Crudo serve ad alimentare la speranza al 30’ (42-49)

Campobasso risponde colpo su colpo, Crudo ci mette il cuore, Dedic è micidiale come il no look in contropiede di Mistinova, Trimboli è il cervello della Magnolia che prova a chiudere la sfida. (46-57).

SORPASSO E DOCCIA GELATA

In maniera straordinaria la Dinamo tira fuori dall’anima anche quello che non ha, Crudo e Kaczmarczyk sono fantastiche in difesa, Togliani gira la partita, Campobasso non segna più, la bomba di Carangelo fa venire giù il palas a 1’30” dalla fine, siluro che vale il sorpasso (58-57). Quando Sassari sembra avere in pugno il match, Trimboli e Dedic compiono le giocate che valgono la partita. La palla recuperata della croata, assoluta MVP del match decide il confronto. (58-61). Finisce sul ferro il tiro dell’overtime di Togliani, la squadra di Sabatelli passa vincendo di 3 punti.

Sassari, 13 gennaio 2024

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna