A1 – Campobasso sfiora l’impresa, ma s’inchina ai canestri finali di Zandalasini che rilanciano la Virtus

La Molisana Magnolia Campobasso vs Virtus Segafredo Bologna: 72 – 75

(1q 10 -19 ; 2q 27 – 36; 3q 48 – 50)

La Molisana Magnolia Campobasso: Narviciute 1, Togliani 5, Trozzola, Kacerik 15, Trimboli 9, Giacchetti, Quinonez , Mlapie 8, Perry 5, Battisodo, Nicolodi 11, Parks 18

All: Sabatelli

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 4, Zambonelli, Pasa 10, Barberis , Andrè 5, Zandalasini 17, Orsili , Parker 25, Laksa 12, Cinili 2

All: Ticchi

Undicesimo appuntamento per la Virtus Segafredo Bologna che, dopo l’ottima vittoria infrasettimanale contro l’Olympiacos, affronta in trasferta le molisane della Magnolia Campobasso.



Il primo possesso è della Segafredo, questa sera in completo bianco, che trova il primo canestro con Zandalasini dal mid-range a cui fa subito seguito Parker: per la Magnolia risponde Milapie. Nonostante il canestro di Campobasso, la Segafredo è capace di costruirsi il primo vantaggio con un parziale di 7-0, per l’11-2. Una partita dalle spiccate doti fiscihe come questa, porta le due squadre a commettere qualche errore che tiene il punteggio bloccato per alcuni tratti di partita ma la Virtus mantiene saldamente il controllo del match. Il parziale, nonostante un timido rientro delle molisane, vede comunque la Segafredo chiudere avanti sul 10-19. Al rientro dall’intervallo corto è Campobasso a dare la sferzata migliore al match con un parziale di 4-0, subito spezzato dal 2/2 di Parker in lunetta. Una serie di azioni in velocità della Virtus consente di trovare canestri facili ma la difesa bianconera, che era stata fattore decisivo del primo quarto, concede ora qualche canestro di più. La tripla di Del Pero in transizione costringe Campobasso al time out con ancora 3′ minuti sul cronometro, con il punteggio sul 23-32. Campobasso non molla e cerca di riavvicinarsi e mettere pressione ad una Segafredo che però è brava a gestire le energie e fare un contro break che le permette di chiudere all’intervallo sul punteggio di 27-36.



La ripresa dopo l’intervallo lungo vede polveri bagnate da ambo le parti con il punteggio che si discosta poco da quello con cui si era arrivati all’intervallo; Campobasso trova alcune soluzioni che consentono di ridurre il distacco sino a portarsi sul 37-42 con ancora 4′ minuti da giocare. La tripla di Trimboli porta Campobasso a soli due possessi di svantaggio e il successivo appoggio Parks al pareggio delle molisane: ci pensa Zandalasini che dalla linea del tiro libero fa 3/3 e riporta le bianconere avanti di tre lunghezze. E’ però ad opera sempre di Trimboli il vantaggio di uno con cui Campobasso va avanti a circa un minuto dalla fine, subito poi ammortizzato da un appoggio di Andrè che fissa il parziale sul 48-50. Ultimo parziale per la Segafredo per provare a portare a casa una partita combattutissima. Perry spezza l’alternanza consegnando a Campobasso la tripla del +3 sul 55-52 ma Pasa fulmina tutti con la penetrazione per il 55-54. Il match ora è caratterizzato da costanti sorpassi e controsorpassi con le due squadre che non riescono a dare il colpo di reni alla partita e prenderne il definitivo possesso. A meno di un minuto dal termine è la Segafredo ad essere avanti, di due lunghezze con il possesso in mano: la tripla di Zandalasini è un colpo durissimo per Campobasso che però accorcia con Trimboli dai liberi (2/2 per lei), ma l’incredibile stap back di Zandalasini riporta la Segafredo in vantaggio di 4 punti con 10′ secondi sul cronometro. Campobasso segna nell’azione successiva e accorcia sul -2: Zandalasini, che subisce fallo realizza uno dei due canestri per il definitivo 72-75 finale.

VIRTUS.IT