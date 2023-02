A1 – Carangelo show, Sassari batte Ragusa

Un’incredibile Dinamo conquista la settima vittoria consecutiva e mantiene l’imbattibilità in campionato nel 2023, grazie al 71-68 contro Ragusa. Carangelo è mostruosa con 19 punti nel 1° quarto (chiuderà con 27), le siciliane sprecano la possibilità di fare il break ma vanno avanti nel finale 65-66. Nella giornata più difficile Gustavsson segna due canestri decisivi e prende il rimbalzo offensivo che vale il match. Esplode il PalaSerradimigni, Dinamo che ha 7 vite come i gatti e non si smonta mai neanche nella piena emergenza.

Dinamo – Ragusa 71-68 (24-19 / 39-38 /51-52)

MVP: Elin Gustavsson gioca la peggior partita della stagione per 38′ poi realizza 6 punti nell’ultimo minuti con due canestri e un rimbalzo offensivo decisivi, il match lo vince lei, ovviamente Carangelo è fantastica con 27 punti di cui 19 nel primo quarto

CARANGELO SHOW

Super partenza della Dinamo che è aggressiva e vuole correre il campo. Carangelo sente la sfida in chiave azzurra con Attura e Romeo e parte a mille, Sassari è micidiale in transizione, Thomas è un fattore in post basso, Lardo è costretto al time out con la playmaker del Banco già in doppia cifra (14-7).

La Dinamo è pazzesca quando può correre, Hampton commette il 2° fallo, Carangelo continua il suo show, Lardo usa anche il secondo time out del primo tempo (21-12). Ragusa rialza la testa e cerca di reagire, sporcando la difesa. (24-19 al 10’).

ZONA E PROTAGONISTE DIVERSE, RAGUSA RIENTRA

Lardo usa anche la zona per cercare di spezzare il ritmo alla Dinamo, le lunghe del Banco hanno 1/9 ma Carangelo è pazzesca, insieme a Makurat costruisce un altro piccolo break (31-21). Romeo ha talento da vendere, le sue triple sono chiave per resistere alle folate di Sassari, Restivo cerca alternative al suo play, Gustavsson commette tre falli, Hampton è viva e Ragusa torna completamente in partita (35-34). La Dinamo fa fatica offensivamente, le siciliane sono in partita e vanno all’intervallo sul 39-38.

Carangelo 21 punti – 1/11 per la coppia Holmes – Gustavsson

RAGUSA CI PROVA, DINAMO RESISTE

Ragusa parte meglio nel 3° quarto, la Dinamo segna solo 6 punti in 7 minuti e mezzo e sbaglia tutto quello che si può sbagliare in attacco, le siciliane ne approfittano in parte, vanno a +5 ma non infilzano il coltello e sprecano un possibile break. (47-48 al 28’). Holmes e Gustavsson sono in grossa difficoltà, Restivo non ha alternative e si aggrappa a Sam Thomas, la sua bomba rigira il match, Consolini è la migliore delle italiane di Ragusa al 30’ è 50-51.

GUSTAVSSON DALLA CENERE ALL’ALTARE

Ragusa prova a fare il break decisivo, Holmes e Gustavsson non fanno mai canestro, la squadra di Lardo con Attura e Hampton arriva 53-58 con tutta l’inerzia a favore. Thomas e Makurat aiutano il Banco nel momento di emergenza, Sassari è un gatto dalle 7 vite, 12-2 di parziale con due canestri di Holmes e Gustavsson che fanno la differenza, la Dinamo è incredibile (65-60 al 36’). Nel momento di emergenza Ragusa rinasce, Anigwe segna due canestri di capitale importante, le siciliane ribaltano la partita con un 6-0 determinante (65-66 a 1’20” dalla fine). Pazzesca Gustavsson che nel giorno più difficile segna 4 punti e 2 liberi decisivi nell’ultimo e ribalta per l’ennesima volta la partita. Incredibile, il Banco vince la settima consecutiva, chiudendo 71-68 e respingendo l’assalto di Ragusa che si mangia le mani. Partita super di Carangelo che firma 27 punti ma è Gustavsson la giocatrice del successo.

