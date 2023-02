A1 – Colpo Crema sul campo di Ragusa

Passalacqua Ragusa – Parking Graf Crema 69 – 74 (20-26, 46-45, 60-61, 69-74)



PASSALACQUA RAGUSA: Romeo* 10 (1/3, 1/2), Consolini, Di Fine NE, Olodo, Dotto F. 4 (0/1, 1/4), Hampton* 11 (2/3, 2/6), Vitola NE, Attura* 6 (3/7 da 2), Ostarello* 15 (5/7, 1/2), Anigwe* 23 (11/15, 0/1)

Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 22/39 – Tiri da 3: 5/16 – Tiri Liberi: 10/13 – Rimbalzi: 38 8+30 (Anigwe 15) – Assist: 22 (Romeo 5) – Palle Recuperate: 7 (Romeo 2) – Palle Perse: 17 (Romeo 5) – Cinque Falli: Hampton

PARKING GRAF CREMA: D’Alie* 10 (5/9, 0/1), Melchiori* 7 (3/4, 0/4), Nori 2 (0/3 da 2), Conte 9 (3/4, 1/4), Kaba* 15 (6/12 da 2), Capoferri NE, Caccialanza, Rizzi 3 (1/2 da 3), Dickey* 17 (6/12, 1/2), Meresz* 11 (4/9, 1/2)

Allenatore: Piazza G.

Tiri da 2: 27/53 – Tiri da 3: 4/16 – Tiri Liberi: 8/12 – Rimbalzi: 34 12+22 (Kaba 8) – Assist: 15 (D’Alie 6) – Palle Recuperate: 11 (Kaba 5) – Palle Perse: 10 (Conte 4)

Arbitri: Gagliardi G., Corrias C., Servillo F.

Ragusa perde con Crema, al termine di una settimana quanto mai complicata, che ha visto anche il forfait di Vitola per un problema alla caviglia e che ha tolto la comunitaria della Passalacqua dalla partita. Un infortunio che ha fatto il paio con quello, ben più lungo, di Laura Juskaite e che ha limitato fortemente le rotazioni di coach Lino Lardo. Crema, da parte sua, ha giocato una partita di grande intensità per tutti i 40 minuti, difendendo con grande grinta e trovando anche buone soluzioni in attacco, con il risultato che la squadra di coach Piazza è stata in vantaggio al Palaminardi di Ragusa quasi per l’intero arco del match. Nel più classico dei finali in equilibrio l’inerzia non poteva non essere quindi a favore della formazione ospite che è arrivata più lucida e che si è aggiudicata meritatamente la partita con il punteggio di 69-74. “Questa è una bella lezione per le nostre ragazze – commenta coach Lardo -. Vedere Crema giocare con cuore, grinta intensità e giocando anche un bel basket deve essere da insegnamento. Quindi complimenti a loro che stanno facendo una seconda parte di stagione importante. Le assenze? È chiaro che noi siamo già una squadra corta, l’avevamo allungata con Juskaite che non vedremo più questa stagione, poi c’è stata l’assenza di Vitola che è una giocatrice importante e abbiamo avuto Anigwe che si è allenata a singhiozzo, e non è mai facile preparare partite in queste condizioni. Ma noi dobbiamo andare in campo e dare il massimo. Le ragazze ci hanno provato fino in fondo ma da questa partita dobbiamo capire che se vogliamo ritagliarci un posto importante in questo campionato non ci sono scusanti”.

Michele Farinaccio, Ufficio stampa Passalacqua Ragusa