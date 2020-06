Colpo di scena in arrivo. Sassari è pronta a sbarcare nel basket femminile imitando quanto fatto un anno fa dalla Virtus Bologna. Ancora non si fanno nomi, ma il progetto di Sardara pare già avviato e l’operazione dovrebbe avere fumata bianca supportata anche dalla Federazione, che spinge per una A1 a sedici squadre con il ripescaggio di Campobasso.