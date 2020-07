A1 – Colpo di scena, Torino rinuncia a iscriversi al campionato

Un fulmine a ciel sereno sulla pallacanestro femminile. L’Iren Torino non sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di A1. Secondo quanto riporta Repubblica la società piemontese ha infatti deciso nel board pomeridiano di non effettuare l’iscrizione a causa dei problemi economici. Il budget messo insieme non dava infatti garanzie per la prossima stagione rendendo così impossibile disputare un altro anno nel massimo campionato. La società avrebbe inoltre liberato tutte le giocatrici che erano state contattate in queste settimane. Resta quindi da capire cosa farà a questo punto la Lega Basket, chiamata a scegliere se ricercare una nuova sostituta da ripescare o se attendere l’evolversi della situazione di Palermo, che in caso di ulteriore addio sancirebbe definivamente a 14 il numero delle formazioni al via.