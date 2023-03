A1 – Colpo Reyer Venezia, Schio cade dopo un overtime

UMANA REYER-FAMILA WUBER SCHIO: 73-72

Parziali: 22-12; 37-28; 53-47; 64-64

Umana Reyer: Villa, Delaere 17, Pan, Cubaj, Madera, Yasuma, Franchini ne, Santucci 11, Shepard 25, Kuier 20, Nicolodi All. Mazzon

Famila Wuber Schio: Mabrey 23, Bestagno 4, Sottana 5, Verona, Howard 12, Sventoraite 2, Crippa 3, Keys 8, Penna 2, Ndour 13 All. Dikaioulakos

Grandissima partita da parte dell’Umana Reyer che si aggiudica il super classico contro la Famila Wuber Schio vincendo 73-72 dopo un tempo supplementare davanti a 1138 cuori reyerini festanti. Prova di carattere per le nostre leonesse con quattro giocatrici in doppia cifra: doppia doppia per Shepard (25 punti e 14 rimbalzi) e Kuier (20 punti e 10 rimbalzi) e ben 19 assist di squadra distribuiti.

Per l’Umana Reyer oltre a Meldere rimane fuori anche Fassina per un problema alla schiena.

Ottimo primo quarto per le orogranata: partita intensa e fisica fin dai primi possessi con l’Umana che corre in contropiede mettendo in difficoltà le scledensi. Dopo il 4-7 iniziale, le ragazze di coach Mazzon piazzano un parziale di 15-0 (19-7) trascinate da Delaere (10 punti con due triple) e chiudendo i primi dieci minuti di gioco sopra di dieci lunghezze, 22-12.

Continua a dettare il ritmo della gara l’Umana Reyer nella prima parte della seconda frazione di gioco con le ospiti costrette ad inseguire, 28-20 dopo 5′. Le orange provano a rientrare con Mabrey (9 punti in questi dieci minuti) ma Pan e compagne sono brave a non farle avvicinare terminando il secondo quarto avanti 37-28.

Il ritorno dall’intervallo lungo è un botta e risposta continuo tra le due formazioni che lottano sul parquet. Umana che va un po’ in difficoltà con il Famila che cambia marcia arrivando anche al meno due (49-47 a 1’43”). Sono brave poi le nostre leonesse a finire il terzo quarto con un mini break di 4-0 firmato Shepard, 53-47. Tecnico per proteste fischiato a Mabrey a 7’33”.

E’ un sottomano di Keys ad aprire gli ultimi dieci minuti della gara poi le leonesse cercano di scappare via, 62-53 con 5′ da giocare. Schio però non molla un centimetro e con una grande difesa riporta la gara in parità, 64-64 con 45.7 ” da giocare. Le due squadre non riescono a smuovere il tabellino nei secondi rimasti e portano la gara al supplementare.

Le ragazze di coach Mazzon all’overtime piazzano un parziale di 8-2, poi è la tripla di Mabrey a portare le orange al meno tre, 72-69 con 36.2″ sul cronometro. Fallo tattico di Villa su Mabrey che in lunetta fa 1/2, poi è la stessa Mabrey a fare fallo su Shepard mandandola in lunetta, 1/2 anche per lei (5.5 secondi rimasti). Anche Santucci spende il fallo (il suo quinto) su Mabrey che questa volta segna entrambi i liberi, 73-72 a 4.2 secondi. Le ospiti non riescono a fare fallo ed è trionfo per l’Umana Reyer che vince il derby 73-72.

Il prossimo impegno delle nostre ragazze sarà domenica 12 marzo alle ore 18.00 al PalaEinaudi contro l’Akronos Tech Moncalieri in occasione della ventiquattresima giornata del campionato Techfind di serie A1.

reyer.it