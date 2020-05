A1 – Continuano i cambiamenti in casa Broni

Continuano i cambiamenti a Broni, dentro e fuori dal campo, dopo la notizia dell’imminente accordo trovato con Lucca da parte di Laura Spreafico, dal 2018 beniamina del pubblico oltrepadano, e dell’ingaggio di Jaime Nared da parte delle francesi del Flammes Carolo è adesso la volta del Direttore Tecnico Andrea Achilli, rientrato all’inizio della scorsa stagione in società per affiancare il DS Marco Mezzadra (anche lui uscito dalla società lo scorso Febbraio e da qualche giorno il nuovo Direttore Sportivo del Basket Team Crema) nella gestione dell’area Tecnico-Sportiva della compagine bronese.

La società aveva proposto ad Achilli di tornare a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo, oltre a quello di Direttore Tecnico, come per molti anni aveva già fatto in passato fino alla stagione di A2 2013/2014, dopo alcuni colloqui con la società ed in particolare con il Presidente Bruno Cipolla non sono però state rilevate le condizioni per continuare il lavoro in seno alla società ed il dirigente ha declinato la proposta di PFB93. Aspettiamo ora di sapere quali saranno le mosse del presidente Cipolla per ricostruire il gruppo che sarà chiamato ad affrontare e gestire la prossima stagione di A1, categoria che lo stesso Presidente Cipolla ha più volte ribadito anche a mezzo stampa di volere fortemente riconfermare.