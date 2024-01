A1 COPPA ITALIA – Il Geas vince il derby con il Sanga e va al secondo turno

“Prove generali per il girone di ritorno”, così coach Franz Pinotti aveva descritto questo turno di Coppa Italia per il Repower Sanga Milano e se questi sono i presupposti i tifosi Orange possono essere felici: a Sesto San Giovanni non arriva la vittoria contro un buon Geas ma la prestazione delle milanesi è stata sicuramente di buon livello.

Partita che inizia a ritmi lenti che favoriscono le padroni che vanno subito avanti per 5-0 grazie ai canestri di Moore e Conti. E’ Toffali a sbloccare l’attacco Orange con un bel canestro in penetrazione seguito dalla tripla di Penz che vale il 7-5. Panzera e Conti colpiscono tre volte dall’arco e Geas prova la fuga sul 16-5. Turmel trova 5 punti ma le Sestesi continuano ad avere percentuali irreali tenendosi sempre con almeno 10 punti di vantaggio. Il Repower però chiude in crescendo e con le giocate di Vintsilaoiu e Tulonen si riporta sul -6 con il punteggio che alla prima sirena recita 26-20.

La seconda frazione torna ad avere ritmi bassi con il Repower che esegue bene con Turmel e Toffali mentre per il Geas è Gwamthmey a fare la voce grossa guidando le padroni di casa sul +18 quando mancano 3′ all’intervallo lungo. A fine quarto la situazione non cambia e le squadre vanno negli spogliatoi sul 49-31.

Alla ripresa Geas prova ad alzare i giri del motore in una partita che sembra ormai indirizzata e che sembra spegnersi minuto dopo minuto come testimonia anche una evidente fase di confusione degli arbitri più volte costretti a confrontarsi tra loro per decisioni anche piuttosto banali. La partita di fatto si chiude con la tripla di Conti che vale il 67-41, che diventa 72-47 alla penultima sirena. L’ultimo quarto che sembra avere poco da dire se non fosse che per un bel Repower che ha il merito di tenere alta l’intensità andando a ridurre lo svantaggio, l’Allianz Geas vince per 81-71, ma la prestazione delle milanesi fa ben sperare.

“Siamo una squadra nuova – dice coach Franz Pinotti a fine partita – abbiamo una mentalità diversa; adesso dobbiamo concretizzare questi miglioramenti contro le nostre avversarie dirette. Devo fare i complimenti alla squadra per la partita di stasera soprattutto visto che la maggior parte delle ragazze, recuperando da infortuni, non è in condizione. Per fortuna abbiamo recuperato tutte, adesso dobbiamo riprendere un po’ il ritmo partita; le prospettive sono più che ottime, dobbiamo solo continuare a lavorare”.

Allianz Geas Sesto San Giovanni – Repower Sanga Milano 81 – 71 (26-20, 49-31, 72-47, 81-71)

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto 6 (0/1, 2/3), Moore* 19 (6/7, 1/1), Conti* 15 (1/3, 4/7), Arturi 3 (0/2, 1/2), Bestagno 2 (1/2, 0/3), Tava 2 (1/1, 0/2), Trucco* 14 (5/7, 1/3), Panzera* 6 (0/1, 2/4), Ramon, De Lise, Gwathmey* 14 (4/6, 1/1), Minora. Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 18/30 – Tiri da 3: 12/26 – Tiri Liberi: 9/12 – Rimbalzi: 34 11+23 (Moore 8) – Assist: 24 (Dotto 5) – Palle Recuperate: 12 (Dotto 2) – Palle Perse: 21 (Conti 4)

REPOWER SANGA MILANO: Toffali* 17 (5/6, 0/2), Di Domenico NE, Guarneri 5 (2/4 da 2), Beretta, Vintsilaiou 13 (3/5, 1/4), Penz* 10 (2/2, 2/3), Turmel* 13 (4/5, 0/3), Diallo Dieng* 6 (2/6 da 2), Bonomi, Tulonen 7 (2/7, 1/5), Madonna*, Finessi NE. Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 20/36 – Tiri da 3: 4/21 – Tiri Liberi: 19/21 – Rimbalzi: 25 9+16 (Penz 5) – Assist: 12 (Vintsilaiou 3) – Palle Recuperate: 8 (Toffali 4) – Palle Perse: 16 (Vintsilaiou 5)

Arbitri: Cassina F., Bettini C., Frosolini I.

Uff stampa Repower Sanga Milano