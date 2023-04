A1 COPPA ITALIA SF – Magnifica Venezia, supera Bologna e raggiunge Schio in finale

Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia 63 – 78 (21-12, 38-33, 56-61, 63-78)



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero, Pasa* 8 (3/5, 0/2), Rupert* 16 (1/4, 4/5), Barberis, Dojkic, Andre’* 8 (4/7 da 2), Zandalasini* 18 (4/9, 2/6), Orsili, Parker 8 (2/7 da 2), Laksa* 2 (1/2, 0/2), Cinili 3 (1/1 da 3)

Allenatore: Ticchi G.

Tiri da 2: 15/40 – Tiri da 3: 7/19 – Tiri Liberi: 12/15 – Rimbalzi: 33 6+27 (Zandalasini 10) – Assist: 13 (Zandalasini 4) – Palle Recuperate: 8 (Pasa 3) – Palle Perse: 10 (Rupert 2)

UMANA REYER VENEZIA: Villa M. 4 (1/5 da 2), Delaere 16 (1/5, 4/6), Pan* 4 (0/1, 1/3), Meldere NE, Cubaj 4 (2/4 da 2), Madera 21 (4/6, 4/6), Yasuma 3 (0/1, 1/1), Fassina* 9 (1/3, 1/2), Santucci*, Shepard* 13 (4/10, 1/1), Kuier* 4 (1/3, 0/2), Nicolodi NE

Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 14/39 – Tiri da 3: 12/21 – Tiri Liberi: 14/18 – Rimbalzi: 40 8+32 (Madera 7) – Assist: 14 (Delaere 4) – Palle Recuperate: 1 (Santucci 1) – Palle Perse: 10 (Santucci 3)

Un’Umana Reyer commovente rimonta la Virtus Bologna nel secondo quarto e con un secondo tempo sontuoso conquista la finalissima di Coppa Italia. Una prova di grande carattere e unione di squadra per le leonesse con Villa, Madera e Cubaj grandi protagoniste. Domani, sabato 1 aprile alle 20.00 finale contro la Famila Schio.

Inizio di gara in salita per l’Umana Reyer: dopo il canestro in apertura di Fassina, la Virtus risponde con un 11-0 colpendo soprattutto dalla lunga distanza. Le bolognesi difendono forte mettendo pressione alle orogranata che faticano a segnare, costringendo coach Mazzon al secondo timeout dopo 5′ di gioco con il punteggio sul 17 a 4. Il rientro in campo è positivo per la Reyer che segna otto punti consecutivi tornando a -5. La Segafredo, però, è più cinica in chiusura del quarto e termina avanti 21-12.

Nel secondo quarto l’Umana entra con la giusta energia sul parquet e, alzando l’intensità difensiva, mette anche la testa avanti, 24-25 (8 punti di Madera). Zandalasini guida l’attacco bianconero per il contro sorpasso, ma Pan e compagne rimangono attaccate alla partita grazie ai punti guadagnati in lunetta ( saranno 10 a fine primo tempo) e finiscono il primo tempo sotto di cinque lunghezze, 38-35.

Al ritorno dall’intervallo lungo Pasa e Rupert cercano l’allungo ma rispondono pronte le orogranata con il duo Shepard-Fassina tornando al meno due, 45-43 a metà periodo. E’ ancora Rupert ad andare a segno con 5 punti, ma la Reyer non molla e ancora con i tiri dall’arco firma il 54-56. Finale di quarto infuocato per le ragazze di coach Mazzon che mettono grinta e cuore in campo arrivando anche al +7, i liberi di Rupert sigillano il punteggio sul 56-61 dopo trenta minuti di gioco.

In apertura dell’ultima frazione continua a macinare punti l’Umana firmando il +10 con 6’14 da giocare. Cubaj allunga ancora, poi Zandalasini per il -9, Pan in lunetta fa 1/2 e 61-71 con 3′ sul cronometro. Bologna non riesce più a segnare, Yasuma mette la bomba del +13. Zandalasini non si arrende, ma l’Umana è fantastica in difesa. Madera chiude la sua partita sontuosa con un gioco da quattro punti. E’ apoteosi per l’Umana Reyer Venezia che compie l’impresa e conquista la finale di Coppa Italia! Fantastiche leonesse, 63-78 il finale!

