A1 COPPA ITALIA – Trionfo Famila Schio, sconfitta la Reyer Venezia in finale

Continua la maledizione per la Reyer Venezia, che non riesce a bissare l’ultimo successo datato 2008. La festa è infatti tutta di Schio, che alza la quindicesima Coppa Italia, la quarta consecutiva. Un match vibrante e combattuto nella prima parte (20-17 al 10′, 38-46 al 20′), che ha visto Schio trovare il parziale decisivo in uscita dall’intervallo. Sugli scudi la prestazione di Parks, mvp della contesa con 25 punti e 4 rimbalzi a referto.

Venezia: Villa, Fassina, Makurat, Kuier, Shepard

Schio: Verona, Guirantes, Parks, Keys, Juhasz

CRONACA – Guirantes da una parte e Fassina dall’altra inaugurano le marcature della finale femminile di Coppa Italia. Shepard e Villa firmano il primo break Reyer (7-2), ma Schio risponde prontamente e con Keys e Parks sorpassa sul 7-9 mentre Guirantes causa due falli immediati è costretta alla panchina. A infiammare l’attacco scledense è però una super Parks che continua a trovare la via del canestro toccando già la doppia cifra personale scrivendo il 9-14. Shepard e Villa firmano il controsorpasso, ma è l’equilibrio che la fa da padrone e il primo periodo va in archivio sul punteggio di 20-17. Un’ispirata Bestagno apre la seconda frazione, infilando la seconda tripla personale per la nuova parità. Botta e risposta tra Cubaj e Parks (29-26), mentre è Verona a ristabilire nuovamente il pareggio sul 29-29. Berkani dall’arco e Shepard da sotto rimettono il più cinque Reyer sul tabellone, ma il finale di quarto è tutto di marca Schio con Guirantes e Keys a spingere il Famila fino al 38-46 di metà gara. Dopo l’intervallo, Schio riparte a mille: tripla di Parks, due canestri di Guirantes e Mazzon è costretto al timeout sul 38-53. Kuier e Fassina propiziano il meno otto (45-53), ma Parks continua la sua partita da MVP riscrivendo il più undici a tabellone sul 48-59. Shepard e Kuier continuano il loro ottimo terzo periodo (57-65), ma l’inerzia è tutta delle orange con il terzo periodo in archivio 59-68. Ultimo periodo che vede la Reyer partire meglio, sfruttando un break di 5-0 che riapre completamente i giochi sul 64-68. La solita Parks sblocca il Famila, mentre Guirantes e Verona dalla lunetta ridanno il nuovo più dieci sul 64-74. La Reyer sbanda, Verona colpisce nuovamente allungando ulteriormente il margine sul 64-77. A complicare il tutto in casa reyerina arriva l’antisportivo sanzionato a Makurat, con Guirantes che in lunetta fa più quattordici. Cubaj prova a tenere aperti i giochi, ma Guirantes sul versante opposto mette la tripla della staffa mandando i titoli di coda con due minuti d’anticipo. Schio batte Venezia e conquista la Coppa Italia 2024.

MVP BASKETINSIDE.COM: Parks

Umana Reyer Venezia – Famila Wuber Schio 68 – 81 (20-17, 38-46, 59-68, 68-81)



UMANA REYER VENEZIA: Logoh NE, Berkani 10 (2/4, 2/4), Gorini 2 (0/1 da 3), Villa M.* 8 (2/5 da 2), Nicolodi NE, Pan, Meldere NE, Makurat* 3 (1/2 da 3), Cubaj 13 (3/4 da 2), Fassina* 4 (2/7, 0/5), Shepard* 12 (5/12, 0/1), Kuier* 16 (1/1, 4/6). Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 15/34 – Tiri da 3: 7/20 – Tiri Liberi: 17/20 – Rimbalzi: 29 6+23 (Kuier 9) – Assist: 9 (Fassina 2) – Palle Recuperate: 3 (Villa 2) – Palle Perse: 13 (Villa 3)

FAMILA WUBER SCHIO: Juhasz* 4 (2/9, 0/2), Bestagno 12 (0/1, ¾), Sottana 4 (2/3, 0/1), Sivka, Verona C.* 11 (3/7, ¼), Guirantes* 16 (6/8, ½), Mutterle NE, Crippa, Parks* 25 (4/6, 4/9), Keys* 9 (3/6, 1/3), Penna NE. Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 20/41 – Tiri da 3: 10/25 – Tiri Liberi: 11/14 – Rimbalzi: 38 12+26 (Juhasz 9) – Assist: 13 (Verona 6) – Palle Recuperate: 8 (Juhasz 2) – Palle Perse: 11 (Squadra 3)



Arbitri: Miniati G., Almerigogna M., Cassina F.