A1 COPPA ITALIA – Venezia regola nettamente Brixia

COPPA ITALIA : UMANA REYER – RMB BRIXIA BASKET 75-44

Parziali: 22-14; 41-28; 64-33

Umana Reyer: Logoh, Berkani, Gorini 10, Villa 4, Nicolodi 7, Pan 5, Makurat 9, Cubaj 8, Fassina 10, Shepard 16, Kuier 6 All.Mazzon

RMB Brixia Basket: Bordiga, Landi, Tomasoni A. ne, Zanardi 10, Tomasoni R, Pinardi, Louka 6, Scalvini ne, Boothe 2, Skoric 6, Tassinari, Garrick 12 All. Cesaro

Nella prima partita del 2024, le orogranata vincono 75-44 contro RMB Brixia Basket nei quarti di finale della Coppa Italia e si guadagnano l’accesso alle Final 4 di Torino. L’Umana Reyer è l’unico club rappresentato alle Finali di Coppa Italia con entrambe le prime squadre, maschile e femminile!

Meldere rimane ai box per un problema alla schiena.

Lo starting five di coach Mazzon è composto da Villa, Fassina, Makurat, Kuier e Shepard. L’Umana parte forte, 9-0 con Shepard e Fassina protagoniste. Garrick con una tripla muove il tabellino per Brescia che accorcia poi con Louka sul 9-5. La partita continua ad elastico: ancora le orogranata a premere sull’acceleratore (18-7 con la tripla della neo entrata Gorini), ma Brixia piazza un mini break di 5-0 per il 18-12 a due minuti dalla fine del periodo. Il finale di quarto premia però Pan e compagne che, al 10′, conducono 22-14.

Ad inizio secondo periodo le orogranata chiudono le maglie difensive trovando buon ritmo offensivo (28-14). Shepard è la prima nel match ad andare in doppia cifra, le padrone di casa viaggiano ad un altro ritmo e le due triple in fila di Makurat siglano il 39-18. Dopo venti minuti di gioco il punteggio recita 41-21.

Nella terza frazione si chiude di fatto la partita (23-12 il parziale), la formazione di coach Mazzon continua a macinare punti in attacco mettendo in campo una difesa granitica ed ampi minuti a tutte e undici le giocatrici a referto, 64-33 al 30′.

Il quarto parziale diventa una formalità. L’Umana Reyer vince 75-44 e si qualifica alle Final 4 di Torino.

I prossimi impegni delle nostre leonesse sono due partite esterne: mercoledì 10 gennaio alle ore 18 sul campo di VBW Arka Gdynia per la gara di andata del Round of 16 di Eurocup Women e sabato 13 gennaio alle ore 20 sul campo di O.ME.PS Battipaglia per la prima giornata del girone di ritorno del campionato Techfind di serie A1.

