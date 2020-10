A1- Costa Masnaga allunga nel quarto periodo e stende Lucca

Limonta Costa Masnaga – Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca 84 – 71 (19-27, 43-43, 58-57, 84-71)

LIMONTA COSTA MASNAGA: Villa NE, Villa* 14 (5/7 da 2), Osazuwa 2 (1/5 da 2), Caloro NE, Del Pero, Jablonowski* 7 (2/3, 1/1), Spinelli 13 (4/7, 0/1), Allievi* 4 (2/6, 0/2), Labanca, N’Guessan 13 (4/4 da 2), Kovatch* 24 (2/4, 3/6), Nunn* 7 (3/4 da 2)

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 23/43 – Tiri da 3: 4/12 – Tiri Liberi: 26/37 – Rimbalzi: 38 8+30 (Villa 6) – Assist: 8 (Del Pero 3) – Palle Recuperate: 14 (Kovatch 5) – Palle Perse: 19 (Spinelli 5)

GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA: Azzi NE, Jakubcova* 26 (6/11, 4/5), Cibeca NE, Spreafico* 10 (0/1, 2/12), Pastrello 5 (0/3, 0/4), Russo* 7 (1/4, 0/2), Orsili 3 (0/3, 1/3), Miccoli 2 (0/4, 0/3), Pallotta NE, Smorto* 13 (5/8, 0/1), Tunstull* 5 (2/4 da 2)

Allenatore: Iurlaro F.

Tiri da 2: 14/38 – Tiri da 3: 7/30 – Tiri Liberi: 22/27 – Rimbalzi: 46 20+26 (Jakubcova 14) – Assist: 13 (Smorto 4) – Palle Recuperate: 8 (Jakubcova 3) – Palle Perse: 24 (Spreafico 4) – Cinque Falli: Miccoli, Smorto

Arbitri: Mottola C., Bettini C., Ferrara C.