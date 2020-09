A1 – Costa Masnaga, definita la preseason

Il cammino di avvicinamento all’inizio ufficiale della stagione 2020-2021 della Limonta Costa Masnaga prevede un settembre ricco di appuntamenti. Dopo il mini-torneo disputato nell’ultimo weekend a Brescia (trovate la cronaca qui), in cui le pantere sono state impegnate contro le padrone di casa della Brixia e San Martino di Lupari, il prossimo match amichevole è fissato per il 5 settembre contro Geas e si disputerà al palazzetto di via Verdi. Tre giorni dopo, l’8 settembre, appuntamento in trasferta con il Basket Team Crema. A qualche giorno di distanza (11 e 12 settembre) si va a Broni per un torneo che vedrà le pantere impegnate in un quadrangolare con Crema, Broni e Vigarano. Il 19 settembre ancora un derby “non ufficiale” contro Geas, questa volta a Sesto San Giovanni. Infine, il percorso di pre-season si chiuderà con due amichevoli casalinghe: il 26 settembre la Limonta Costa Masnaga ospiterà Broni, mentre il 27 settembre al palazzetto di via Verdi ci sarà Vigarano. Ricordiamo come tutte le partite amichevoli si svolgeranno rigorosamente a porte chiuse.

Uff.Stampa Basket Costa