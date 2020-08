A1 – Costa Masnaga pronta al raduno: ecco i numeri di maglia

In vista del raduno che darà il via alla prossima stagione fissato per il prossimo 20 agosto, Basket Costa è lieta di comunicare anche la numerazione ufficiale del roster a disposizione di coach Paolo Seletti.

Uno sguardo ai numeri scelti dalle nuove arrivate: Lisa Jablonowski va a prendere l’11 che è stato indossato in queste ultime stagioni da Valentina Baldelli: una scelta in controtendenza rispetto al numero 14 indossato nel suo quadriennio in NCAA con Virginia. Decisione opposta per Jessica Kovatch, che ritrova il suo amato 23 con cui ha dominato le scene universitarie con la maglia di Saint Francis, dopo aver indossato invece il numero 1 nella sua stagione da rookie in Europa con Saarlouis. Marika Labanca si tiene ben stretta, invece, il 18 indossato in Nazionale, abbandonando il 35 della casacca di Vittuone. Non molla il numero 10 Beatrice Del Pero, indossato sia nella passata esperienza a Costa che a Torino e in Nazionale, (ma non a Battipaglia doveva aveva il 5). Rimane fedele al suo 44 anche Jaisa Nunn, dopo averlo indossato in tutto il quadriennio all’University of New Mexico e nell’esperienza in Spagna con la maglia dell’Iraurgi Saski Baloia. L’8 che è stato di Giulia Rulli finisce sulle spalle di Beatrice Caloro, che lo ha avuto nell’ultima stagione a Costa sia in B che nelle giovanili.

Tante conferme, invece, per le altre pantere: Giulia Barzaghi mantiene il 2, nella speranza che possa portarle più fortuna in questa nuova stagione, Vittoria Allievi e Martina Spinelli scelgono di mantenere rispettivamente il 14 e il 12 già visti nelle precedenti stagioni, mentre N’Guessan, Toffali, Tentori e Osazuwa conservano la numerazione dell’anno passato in Serie B. Infine, anche le gemelle Villa rispettano la tradizione, ma attenzione a non confonderle: Eleonora indosserà il 5 e Matilde il 6!

#2 Giulia Barzaghi

#5 Eleonora Villa

#6 Matilde Villa

#7 Cristina Osazuwa

#8 Beatrice Caloro

#10 Beatrice Del Pero

#11 Lisa Jablonowski

#12 Martina Spinelli

#14 Vittoria Allievi

#16 Roberta Tentori

#18 Marika Labanca

#20 Laura Toffali

#21 Nancy N’Guessan

#23 Jessica Kovatch

#44 Jaisa Nunn

Fonte: Ufficio Stampa