A1 – Costa Masnaga regge 5′, poi il Famila Schio dilaga

Le giovani terribili di Costa Masnaga fanno visita alla corazzata Schio, che però viene dal ko di Ragusa. Assenti Mestdagh e De Pretto.

Partono meglio le lombarde e la partita poi viaggia su binari paralleli (9-9 dopo 4’30”) ma da canestro di Del Pero in poi le ospiti non segnano più per due minuti. Nel mentre, però, il Famila confeziona un 12-0 che gli permette di guidare con tranquillità. Un ulteriore parziale di 7-0 chiude il quarto e permette a Schio di guidare sul 30-13, indirizzando fortemente il match.

I primi canestri di Costa nel secondo quarto danno speranza, ma è solo un fuoco di paglia. Le vicentine accelerano e scappano fino al +27 di metà gara (55-28). Dopo l’intervallo non cambia la situazione, con Schio che dilaga vista anche la grande difficoltà delle avversarie a trovare la via del canestro. Il terzo periodo si chiude sul 85-41, con gli ultimi dieci minuti che servono ai due coach per far rifiatare le titolari e dare minuti alle riserve. Schio scollina quota 100 con 4′ ancora da giocare. Termina con il risultato di 107-52, massimo vantaggio del match, con Schio che porta sette giocatrici a 9+ punti. MVP la solita Sandrine Gruda, ma bene anche Olbis Futo André.

Famila Schio – Limonta Costa Masnaga 107-52 (30-13, 55-28, 85-41)

Schio: Dotto 2, Crippa 2, Harmon 9, Achonwa 15, Gruda 21, Trimboli 9, Keys 12, Cinili 6, Sottana 16, André 15. Coach: Vincent

Costa: M.Villa 4, Del Pero 10, Nunn 11, Spinelli 11, Jablonowski 2, Osazuwa, Allievi, Toffali 1, N’Guessan 7, Kovatch 2, E.Villa 4. Coach: Seletti