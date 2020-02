A1 – Costa Masnaga si rialza, Torino domata

Il secondo scontro diretto in sei giorni giocato dall’Iren Fixi Torino è prenda della Limonta Sport Costa Masnaga, che sul parquet amico mette due punti in cascina grazie a quanto fatto soprattutto nell’ultimo quarto, quando la stanchezza delle torinesi ha fatto la differenza, il tutto ancora a causa delle rotazioni ridottissime dovute dagli infortuni. Alla gara non hanno preso parte Salvini e Petrova, a referto solo per onor di firma, con coach Riga che ha potuto schierare solo 7 giocatrici. I 28 punti di Walker non sono bastati alle biancostellate per espugnare uno dei campi più complicati della Serie A1.

Prima frazione di gioco avvincente, con le due squadre che non si risparmiano. Parte meglio Costa Masnaga con Baldelli, l’Iren Fixi invece si affida a Jade Walker. L’equilibrio caratterizza i primi 10′ di gioco. Alla prima sirena il punteggio è di 17-15.

Secondo quarto con le padrone di casa che trovano subito un allungo importante con Rulli, la solita Baldelli e V. Allievi che portano la Limonta Sport sul +10 al 18′. Torino prova a reagire con Stejskalova e Barberis e si va al riposo lungo sul 31-26.

L’Iren Fixi torna in campo dopo l’intervallo lungo pronta a ricucire lo strappo subito, ci riesce con Barberis, Del Pero e Brcaninovic, le quali con l’aiuto di Walker dalla lunetta ristabiliscono l’equilibrio sul 35-35 al 27′. Spinelli ed Allievi provano a tenere le torinesi distanti di qualche possesso, ma il collettivo di coach Riga stringe le maglie difensive e dalla lunetta ha percentuali migliori delle ragazze di coach Seletti ed al 28′ la ceca Stejskalova riporta avanti l’Iren Fixi per 43-44. Si gioca punto a punto e con sorpassi reciproci, così al 30′ lo score recita 49-46.

Pavel e Walker si danno battaglia, Frost da un allungo considerevole alla Limonta Sport che al 33′ costringe coach Riga al timeout sul 58-49. Brcaninovic e Milazzo provano ad invertire la rotta, Villa da tre punti tenta di vanificare il tutto e ci riesce. Di qua la squadra di Seletti incrementa il vantaggio e lascia scorrere il tempo nonostante l’opposizione di Barberis. A Costa Masnaga vincono le padrone di casa per 72-59.

Limonta Sport Costa Masnaga – Iren Fixi Torino 72-59 (17-15, 31-26, 49-46)

Limonta Sport Costa Masnaga: Baldelli 16, Frost 8, V. Allievi 4, Pavel 9, Davis 6, C. Allievi ne, Villa 14, Rulli 12, Spinelli 6, Frustaci ne. All.Seletti

Iren Fixi Torino: Brcaninovic 9, Stejskalova 5, Milazzo 5, Del Pero 3, Walker 28, Barberis 9, Togliani, Petrova ne, Salvini ne, Grattapaglia ne, Margaria ne. All.Riga

Uff.Stampa Pall.Torino