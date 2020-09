A1 – Costa Masnaga vincente nel test di Broni

Le parole di coach Alessandro Fontana dopo il test contro Costa Masnaga:

“Onestamente non ci interessava guardare il tabellone. I parziali che abbiamo subito sono anche il frutto delle rotazioni, dei momenti in cui c’erano in campo dei quintetti atipici, dovuti all’assenza della pivot titolare. Di sicuro c’è stato un percorso di crescita col passare dei minuti, mentre l’impatto è stato dettato da un mix di emozioni e sensazioni diverse, perché si tornava a giocare una partita dopo molto tempo e magari, in alcune situazioni, c’era la foga di voler fare le cose, proprio per il desiderio accumulato in questi mesi di riassaggiare il parquet. Comunque abbiamo buttato in campo alcune idee preparate in queste prime settimane di allenamento. Ho visto delle cose molte interessanti, come la voglia di cercarsi, di costruire una propria identità di squadra. Le ragazze hanno cercato le compagne, costruendo un vantaggio sulle caratteristiche di ognuna, a tratti mostrando una discreta pallacanestro, poi si sono sacrificate. Una squadra che ha cercato di comunicare, e nonostante aumentasse la stanchezza, produceva gioco, provando qualcosa di tattico contro un’avversaria già rodata da alcune uscite. I minutaggi sono stati equamente distribuiti perché dovevo dare a tutte modo di esprimersi sul campo, il risultato non mi interessava. Alla fine ho inserito le giovani come premio per l’aiuto che ci hanno dato in queste settimane. Sono entrate e hanno cercato di costruire delle azioni per trovare la via del canestro. Sicuramente significa che abbiamo materiale su cui lavorare, ma ritengo siamo in linea con il momento”.

Broni-Costa Masnaga 77-86

(9-22 ; 24-30 ; 22-17 ; 22-17) Azzeramento punteggio dopo ogni quarto.

Broni: Soli 3, Orazzo 11, Madera 23, Parmesani 9, Castello 11, Ianezic 3, Togliani 3, Rulli 13, Roma, Lavezzi, Capra 1, Carbonella, Fumagalli. All. Fontana

Costa: n.d

