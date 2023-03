A1 – Crema batte nettamente San Giovanni Valdarno

CREMA – SAN GIOVANNI 90 – 58 (33-23; 15-12; 28-8; 15-15)

Ultimo match stagionale con posizioni già definite tra Crema e San Giovanni Valdarno, con le lombarde salde all’incredibile ottavo posto che permetterà loro di giocare i playoff, e Valdarno condannata ai playout per cercare una disperata salvezza.

Ottima partenza ospite con le triple di Tassinari e Brezinova, ma Crema risponde con una super D’Alie che segna e ispira Meresz per il vantaggio interno sul 10-8 dopo 4’ di gioco; Valdarno in difficoltà, Dickey spadroneggia e allunga sul +7 per il timeout ospite. Crema non si ferma, Melchiori da fuori allunga sul +12 prima che Brezinova interrompa il parziale, ma le lombarde sono già nette padrone del match, che si gioca a ritmi indiavolati, complice anche la poca importanza di classifica. Sul 31-21 Piazza chiama timeout per un mancato aiuto difensivo, le ultime azioni portano canestri di Nori e Garrick con Crema che chiude sul 33-23 i primi 10’. Secondo quarto con percentuali che crollano, dopo 4’ di gioco solo un canestro per Valdarno per il meno 8, con Crema bloccata e confusionaria, sbloccata però da un gioco da 3 punti di Kaba per il 36-27; ma l’inerzia è per Valdarno con Brezinova e Garrick protagoniste che accorciano sul meno 5, con altro timeout cremasco. Melchiori e D’Alie rispondo da fuori, 42-35 Crema, Valdarno non trova più il canestro e nel finale sempre D’Alie allunga sul 48-35 con cui si va all’intervallo. Pronti via e Crema allunga con due perse di Valdarno sul +18, guidati da una super D’Alie e Dickey letteralmente on fire; gara ormai senza molta storia, Valdarno fa estrema fatica a trovare la via del canestro, Crema gestisce tranquillamente dando anche spazio alla panchina e chiudendo la frazione sul 75-43. Ultimo quarto che serve unicamente a sistemare le statistiche e dar spazio a tutte le giocatrici per ambo le formazioni, nonostante qualche tensione di troppo in campo e in panchina soprattutto vista la situazione di punteggio. Crema ottiene così il successo che le permette di arrivare a quota 12 vittorie in stagione e chiudere il girone di ritorno al quarto posto, dietro le tre corazzate inarrivabili; ora sarà grande sfida con la Virtus Bologna per celebrare al meglio questa stagione favolosa. Risultato finale 90-58 per Crema.

CREMA: D’Alie 25, Melchiori 10, Nori 2, Conte 8, Kaba 10, Capoferri 5, Caccialanza 6, Occhiato, Rizzi, Pappalardo, Dickey 12, Meresz 12

VALDARNO: Schwienbacher, Koizar, Tassinari 11, Lazzaro 2, Krivacevic 9, Milani, Missanelli 2, Bove 6, Garrick 18, Brezinova 10

UFF.STAMPA BASKET TEAM CREMA