A1 – Crema lotta ma cede in volata, festeggia Moncalieri

Quando si parla di partite che a fine stagione valgono doppio, quella di questa sera tra Moncalieri e Crema è con buone probabilità in cima alla lista. L’impressione è infatti che entrambe siano arrivate alla palla a due ben consce dell’importanza dei punti in palio. Nei primi venti minuti regna l’alternanza di parziali, oltre alle difese aggressive che forzano palle perse da entrambe le parti. Nel secondo tempo la musica non cambia, e tutto si riduce inevitabilmente agli ultimi possessi.

L’Akronos parte forte con Kathryn Westbeld che è la prima a sbloccare il punteggio dopo una palla recuperata rapidamente convertita in contropiede con un delicato appoggio al tabellone. Per lei un primo quarto quasi perfetto: 9 punti realizzati, con il 75% dal campo e il 100% dalla lunetta. Il primo mini allungo gialloblù lo firma Marzia Tagliamento che dal post basso sfrutta abilmente i centimetri in più che le concede la difesa cremasca. Le ospiti non perdono però terreno e con Dickey e Kaba tengono in scia Crema, fino al 14-13 di Conte che chiude il primo parziale.

Le lombarde aprono il secondo quarto con un parziale di 6-0 grazie alle solite Dickey e Kaba. Time out obbligatorio per coach Spanu che blocca il cronometro a 7’ dal fine sul -6. La risposta gialloblù, manco a dirlo, è firmata ancora una volta Westbeld che dal pitturato riaccorcia per l’Akronos, mentre in difesa uno sfondamento ai danni del capitano Giacomelli infiamma per un attimo un deserto PalaEinaudi. Una tripla dall’angolo di Crema riporta tutta l’inerzia verso le avversarie, che alla boa del quarto conducono di 7 lunghezze. Poi due botta e risposta: il primo da tre punti tra Giacomelli e D’Alie, il secondo dal pitturato firmato Kaba e Westbeld. A poco più di 2’ minuti dalla fine il punteggio dice +8. Il secondo time out del quarto di Spanu cambia però faccia alle Lunette che grazie a una tripla di Westbeld, un gioco da tre punti di Mitchell (i primi 3 della sua partita) e un’altra tripla di Landi ribaltano l’inerzia della partita. All’intervallo il tabellone recita: 32-31 per l’Akronos.

Al rientro dagli spogliatoi Crema parte forte con D’Alie e Kaba, ma la risposta gialloblù di Reggiani e soprattutto Tagliamento (8 punti nel quarto) non si fa attendere. Un gran canestro in penetrazione di Mitchell conferisce poco dopo un nuovo +3 alle padrone di casa alla boa del quarto. Dopo una fase di gioco un po’ confusa dove saltano nervi da entrambe le parti, ci pensa Chelsea Mitchell con un hesitation step back a ridare il +3 Akronos che chiude così il terzo quarto.

Mitchell riapre da dove aveva lasciato con un canestro in penetrazione dopo un micidiale crossover che lascia immobile la difesa ospite e i pochi presenti in palestra. Poco dopo è sempre lei ad avere un’ottima lettura che consente a Westbeld di appoggiare indisturbata al tabellone i 2 punti del +7. Due canestri in transizione delle ospiti e un appoggio dal pitturato di Kaba riportano ben presto sul -2 le cremasche, in una partita che a tutti gli effetti non vuole saperne di essere decisa prima del 40’. Tagliamento e Mitchell ridanno un po’ di ossigeno a Moncalieri con due canestri d’astuzia, ma dall’altra Dickey è rapidissima a convertire da sotto canestro 4 punti in fila che tengono attaccate le ospiti che nel frattempo perdono Pappalardo per infortunio al ginocchio. Entrando negli ultimi 2’ è sempre Dickey la più pronta e reattiva e su rimbalzo offensivo si guadagna i tue liberi del pareggio. Con lo stesso iter ne trova poco dopo altri due, mentre dall’altra parte una freddissima Mitchell trova in penetrazione i due punti del pareggio lasciando appena 22 secondi sul cronometro.

La palla finisce ovviamente a Dickey che sorprende tutti e cerca due punti veloci, senza però trovare il fondo della retina. Moncalieri scappa dall’altra parte trovando il fischio arbitrale a favore. In lunetta ci va Westbeld che sbaglia il primo e con tutta la pressione sulle spalle mette il secondo per il +1.

Dopo il timeout la rimessa di Crema finisce tra le mani di Mitchell e Moncalieri può finalmente festeggiare due punti pesanti, pesantissimi. A maggior ragione dopo una settimana molto complicata per via degli infortuni.

Mvp della partita per le padrone di casa Kathyrn Westbeld: 23 punti, 6 rimbalzi e 3 recuperi.

Convincente, anche per coach Spanu, la prestazione difensiva gialloblù: «Abbiamo concesso 62 punti a un’ottima squadra, quindi non possiamo che essere contente. Ma personalmente lo sono ancora di più per l’approccio di tutta la squadra. A partire da una come Arianna Landi che fino all’altro ieri giocava da 1 e stasera ha lottato tutta la partita sotto canestro da 4. Westbeld è stata ovviamente superlativa, così come Tagliamento e Mitchell che nel secondo sono risultate decisive. Adesso testa a Sassari, dove troveremo una squadra di altissimo livello».

Prossimo appuntamento dell’Akronos in trasferta a Sassari contro la Dinamo sabato prossimo alle 20:30.

Akronos Libertas Moncalieri Tagliamento* 13, Landi Ar. 5, Reggiani* 2, Landi Al. n.e., Katshitshi2, Westbeld 23, Mitchell* 14, Nicora, Jakpa, Giacomelli 3.

All. Spanu Vice Nicastro

Parking Graf Crema D’Alie* 9, Melchiori 2, Nori, Conte 9, Kaba* 13, Capoferri n.e., Caccialanza n.e., Rizzi n.e., Pappalardo 2, Dickey* 24, Meresz* 3.

All. Piazza Vice Cesareo

