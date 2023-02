A1 – Crema si prende il derby, Geas battuto nel supplementare

CREMA – SESTO S.G. 78-77 dts (17-22; 22-17; 15-16; 14-13; 10-9)

Derby tra Crema e Sesto di vitale importanza per entrambe le formazioni, con Crema che vuol continuare il momento positivo e ottenere la miglior posizione possibile, e Sesto in lotta per una posizione sempre migliore in zona playoff.

Match combattuto fin dai primi possessi e molto equilibrato, con le straniere di Crema che impattano benissimo il match, mentre dall’altra parte è Panzera a far la voce grossa con le triple per l’11-10 di Sesto dopo poco più di metà frazione; l’ingresso di Conte dà la scossa, tripla e recupero per l’appoggio di Kaba per il +2 interno e immediato timeout di Geas. Begic risponde presente con due ottime giocate sul finire del periodo e Sesto chiude avanti sul 22-17. Secondo quarto con polveri bagnate, si segna col contagocce e ne approfitta Sesto con un paio di giocate di Dotto per allungare sul +7, poi Dickey sblocca Crema ma commette due falli in un amen arrivando a quota tre ed uscendo temporaneamente dal match. Begic domina, letteralmente, e Sesto vola sul 34-25 complice anche tanti viaggi in lunetta, ma è sempre Conte l’anima cremasca, altra bomba e meno 4 col PalaCremonesi che esplode in un ambiente caldissimo. Bestagno trova il +5 in contropiede, risponde Meresz col match tesissimo con un arbitraggio molto “incerto”, e Melchiori sulla sirena inventa la bomba di tabella da 9 metri per il 39 pari dell’intervallo. 4 punti di Holmes aprono la ripresa, D’alie risponde con una gran tripla ma poi prende un tecnico per proteste concretizzato da Sesto con Dotto che riporta avanti le ospiti sul 47-42. Conte trova l’ennesima tripla della sua gara, risponde Moore da sotto per il +4, ma Kaba trova dalla spazzatura un bel canestro, a cui però Dotto replica immediatamente con la bomba del 53-49. Panzera col +6, ma il finale è tutto cremasco con la bomba di Melchiori e l’appoggio di Kaba sulla sirena per il 54-55, preludio a un ultimo quarto di fuoco. 3 minuti di poco e nulla, Sesto tiene una lunghezza di vantaggio, quando Holmes spara la gran tripla del 60-56, imitata nell’azione successiva da Panzera per il +7 che obbliga Piazza al timeout in estrema emergenza. Meresz interrompe il digiuno con due canestri di fila per il 60-63, Kaba recupera e appoggia il meno 1 a 3.30’ dal termine, Sesto in rottura e Dickey dalla lunetta trova il nuovo vantaggio interno. Panzera con un bel lay-up trova il sorpasso, Crema commette due infrazioni consecutive dei 24” mangiandosi grandi occasioni, Sesto perde palla e Crema fa lo stesso con D’Alie, poi Moore guadagna liberi segnandone uno solo per il +2 a 33” dalla fine. Dall’altra parte una sempre più ottima Meresz trova il piazzato della parità a 22” dal termine, timeout Geas, Moore nel pitturato appoggia, ma D’Alie a 0.9” trova la penetrazione clamorosa del 68 pari. Sesto non concretizza ed è supplementari; D’Alie e Conte aprono con due bombe in un minuto per il +6 Crema, Begic sblocca Sesto ma è ancora Conte con un canestro insensato a rimettere 6 lunghezze di distanza a 2.50’ dalla fine. Bestagno dalla lunetta trova il nuovo meno 2, D’Alie risponde ma Holmes con la gran tripla trova il 77-78; Conte sbaglia la bomba ma Holmes sfonda, Kaba non trova il canestro ma sull’ultima azione Conte immensa recupera palla e suggella la vittoria per Crema. Risultato finale 78-77.

CREMA: D’Alie 14, Melchiori 10, Nori, Conte 16, Kaba 18, Capoferri, Radaelli, Caccialanza, Severgnini, Rizzi, Dickey 8, Meresz 12

SESTO: Dotto 7, Moore 11, Begic 16, Arturi, Gorini 4, Bestagno 2, Tava, Trucco 8, Panzera 16, Holmes 13

