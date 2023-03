A1 – Crema s’impone contro Sassari e continua a tener vivo il sogno playoff

CREMA – SASSARI 65-61 (19-18; 11-18; 21-18; 14-7)

Match importantissimo al PalaCremonesi tra Sassari e la Parking Graf Crema, entrambe in cerca di punti fondamentali per migliorare la loro posizione, con le sarde sempre più quarte mentre le padrone di casa son sempre più vicine alla salvezza e lottano con San Martino per l’ottavo posto e i playoff.

Partenza a razzo di Crema con Kaba e D’Alie protagoniste, Sassari fatica dietro e trova solo da Makurat un paio di buone giocate, con le lombarde avanti 8-5 dopo 3’ di gioco; Carangelo da fuori impatta in un match che si gioca a velocità siderale, Holmes si mette in moto col primo vantaggio sassarese, Crema sbaglia due azione di fila e ancora Carangelo da fuori per il 18-12 Dinamo che porta Piazza al timeout. Uscita perfetta di Crema che con le solite D’Alie e Kaba si riporta a meno 1, la Dinamo commette un paio di infrazioni di 24” e ancora Kaba fissa sul 19-18 il primo quarto. Dinamo che riparte bene con Makurat per il controsorpasso, Thomas allunga sul +4 col primo momento di difficoltà di Crema; per qualche azione non segna nessuno, Crema trova un paio di canestri da tiro libero, sbagliandone però 4 di fila, e Sassari con Carangelo mantiene le 4 lunghezze di vantaggio sul 28-24 a 3.30’ dall’intervallo. Melchiori sblocca l’attacco cremasco, ma è sempre Makurat, insieme a Thomas, a tenere viva la Dinamo, che allunga sul +6 con i liberi dell’americana. Nel finale Nori e Carangelo segnano, con Sassari che conduce 36-30 dopo i primi due quarti. Holmes e Carangelo aprono con due bombe per il +10, ma Crema reagisce prontamente con Dickey e D’Alie ritornando subito a meno 6 con la partita sempre vivissima; Melchiori trova la prima bomba per Crema, risponde subito Carangelo con un bel gioco da 3 punti che vale il 47-41, ma è sempre la guardia cremasca a rispondere da fuori per il nuovo meno 3, in un palazzetto infuocato. Ancora Melchiori da 3, parità, ma sulla sirena una Carangelo fantastica trova la bomba da 9 metri per il 54-51 di fine terzo quarto. Meresz si iscrive alla partita e il parziale di 4-0 Crema vale il sorpasso e il timeout Dinamo, con Holmes che in uscita dal minuto trova subito due canestri per rimettere le cose a posto per Sassari. Ora si susseguono gli errori, col ritmo che si abbassa e il match sempre in sostanziale equilibrio, ma per oltre 3 minuti nessuno da ambo le parti realizza con Sassari avanti sempre 58-57; allungo Crema con Kaba e D’Alie per il +3, timeout Dinamo a 1.30’ dal termine. Holmes trova il canestro rapido, Crema sbaglia e Thomas non segna, commettendo subito fallo su Conte, che in lunetta fa 2 su 2 per il +3; Holmes subisce fallo e segna solo un libero, Conte nuovamente in lunetta per Crema e freddissima segna entrambi i liberi per il 65-61 Crema. Carangelo non trova la tripla e Crema vince una partica clamorosa, che tiene vivissimo il sogno playoff per una formazione straordinaria.

CREMA: D’Alie 11, Melchiori 13, Nori 4, Conte 4, Kaba 15, Capoferri, Caccialanza, Severgnini, Rizzi, Pappalardo, Dickey 12, Meresz 6

SASSARI: Toffolo 7, Mazza, Carangelo 19, Arioli, Gustavsson 8, Makurat 6, Fara, Thomas 4, Holmes 13, Ciaravella 4

UFF.STAMPA BASKET TEAM CREMA