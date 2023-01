A1- Crema strappa un successo pesante contro Lucca

CREMA – LUCCA 74-69 (23-13; 19-19; 16-14; 16-23)

Match delicatissimo al Palacremonesi tra due formazioni che cercano punti salvezza fondamentali. Sia Crema che Lucca con una vittoria allontanerebbero l’ultimo posto e possono trovare un buon posizionamento per i playout. Crema recupera D’Alie dopo l’assenza di Capodanno contro la Virtus.

Inizio di gara combattuto e abbastanza pieno di errori da entrambi le parti, fin quando Dickey con 4 di fila da il primo piccolo strappo al match; Parmesani replica per Lucca e a metà frazione Crema è avanti 8-5 dopo 5 minuti di brutto basket. Miccoli e Natali infilano un 6-0 per il primo vantaggio ospite, replicato da un bel 2+1 di Nori che vale il 15-13 Crema col parziale che prosegue grazie a un’ottima Dickey costringendo Lucca al timeout. Blackout di Lucca prolungato, l’ingresso di Conte per Crema è fondamentale e la play biancoblu piazza subito 5 punti che valgono il +10, col primo quarto che termina 23-13 Crema. Tanti errori caratterizzano anche il secondo quarto, Crema mantiene comunque il vantaggio con Kaba che la porta sul +14, poi Lucca finalmente si sblocca con Morrison e subito coach Piazza ferma il tempo. Risposta immediata, due triple di D’Alie e Conte valgono il +16, ma Lucca con Frustaci trovano subito il controparziale per il 24-35 che porta Piazza nuovamente al timeout. 2 minuti di errori enormi da entrambe le parti, risolti da una penetrazione di D’Alie per il +13, poi Lucca non concretizza un antisportivo trovando solo un punto con Morrison, mentre Conte dalla lunetta allunga sul 38-26. Parmesani con 4 personali riavvicina Lucca, ma Kaba sulla sirena trova l’appoggio che vale il 42-32 del primo tempo. Meresz e Dickey partono a mille, +16 Crema e le ospiti fermano subito il tempo in netta difficoltà; parziale che prosegue fino al 52-32, quando Natali con la tripla sblocca Lucca, ma le distanze rimangono invariate con Crema in controllo del match. Natali con un altro canestro segna il meno 14, Crema offensivamente non trova più soluzioni e il canestro di Gilli del 43-55 porta al minuto obbligato di Piazza. Melchiori e Kaba rispondono presente, ma ancora Natali da fuori accorcia sul 58-46 di fine terzo periodo. Natali e Melchiori sparano entrambe da fuori due grandi triple, gara vivissima, Gilli trova la bomba del meno 7 che riapre tutto; inerzia totalmente toscana, un antisportivo per Bocchetti accorcia addirittura sul 60-63 una gara che sembrava finita, poi finalmente Meresz segna per Crema dando fiato alle padroni di casa. Tecnico a Piazza per il meno 5 Lucca, Bocchetti concretizza poi con la bomba del 67-68 quando mancano 2.30’ al termine. Kaba trova due punti importantissimi, Natali sbaglia la bomba del pareggio e D’Alie subendo fallo dalla lunetta allunga sul +5. Altro errore di Natali da fuori, ancora D’Alie in lunetta che segna un solo libero, ma poi Bocchetti subisce fallo su tiro da 3, segnando il 69-73. Poi Kaba subisce fallo e dalla lunetta trova il libero che fissa il punteggio finale sul 74-69 Crema che ottiene due punti importantissimi per la sua classifica.

CREMA: D’Alie 16, Melchiori 8, Nori 3, Conte 11, Kaba 14, Capoferri, Caccialanza, Occhiato, Severgnini, Rizzi 1, Dickey 11, Meresz 10

LUCCA: Cappellotto, Treffers 4, Natali 21, Tulonen, Parmesani 10, Bocchetti 8, Miccoli 4, Gilli 8, Frustaci 11, Morrison 3

UFF.STAMPA BASKET TEAM CREMA