A1 – Crema supera Moncalieri con una super Dickey

CREMA – MONCALIERI 78 – 62 (22-17; 23-17; 17-10; 16-18)

In un PalaCremonesi tutto esaurito sfida fondamentale tra Crema e Moncalieri; le piemontesi per cementare il nono posto, mentre Crema ha una grandissima opportunità per tornare pienamente in corso per il piazzamento che eviterebbe i playout.

Buon ritmo a inizio gara, Kaba e Westbeld comandano nel pitturato col punteggio che dice 6 pari dopo 3’ di gioco; un antisportivo a D’Alie permette a Reggiani di portare avanti le ospiti, che concretizza il possesso col piazzato del +3. Crema però è nel match, prima Kaba e poi Dickey portano avanti le lombarde sul 14-13, col parziale che prosegue grazie a un’ottima Meresz che sfrutta due belle giocate per il +7 che obbliga Moncalieri al timeout. Mitchell accorcia dopo il tempo, ma l’ultima azione premia Dickey che col jumper fissa sul 22-17 il primo quarto. Prosegue il magic moment di Dickey, dominante sotto ogni aspetto che permette a Crema di allungare sul +8, gara viva e combattuta e molto fallosa, con Moncalieri che in lunetta accorcia con Reggiani prima del minuto cremasco. Melchiori spara da fuori per il 33-24 che manda in visibilio il palazzetto, poi Moncalieri vive grazie all’individualità di Mitchell che tiene vive le sue con un gran canestro per il 28-36 che obbliga Piazza al timeout. Dickey riprende a segnare, Meresz dalla lunetta allunga sul +12 Crema, poi nel finale Mitchell e Kaba segnano col punteggio che recita 45-34 Crema all’intervallo. Melchiori apre con la tripla ma Westbeld risponde rapida con due canestri in successione per il 38-50, Piazza ferma subito la contesa per parlarci su; Dickey prende e spara da fuori, nuovo +15 interno, dopo due minuti senza canestri da ambo le parti risponde Westbeld da tre per il 44-55, ma ancora una monumentale Dickey e la bomba di Conte danno il +16 Crema che fa letteralmente esplodere i tifosi presenti, con Moncalieri obbligata al timeout. Kaba concretizza l’ultimo possesso con Crema che allunga sul 62-44 del 30’ di gioco. Ritmi che si abbassano, Crema inizia ad essere un po’ in confusione e un mini parziale di 4-0 Moncalieri porta Piazza al timeout molto nervoso; Conte esegue, tripla e +19 poi per Moncalieri risponde Landi ma l’inerzia del match è tutta per le padrone di casa, che gestiscono e controllano il ritmo del match. Mitchell è l’ultima a mollare, penetrazione del meno 13 ma poi super Dickey ne infila altri 4 per suggellare la grande vittoria di Crema. Ultimi minuti atti solo a determinare il punteggio finale con Crema che meritatamente vince per 78-62.

CREMA: D’Alie 5, Melchiori 12, Nori 2, Conte 8, Kaba 15, Capoferri, Radaelli, Caccialanza, Severgnini, Rizzi, Dickey 27, Meresz 9

MONCALIERI: Cherubini, Landi Ar. 6, Reggiani 10, Sklepowicz 5, Landi Al. 2, Katshitshi 12, Westbeld 15, Mitchell 12, Salvini, Trehub, Nicora, Jakpa

