A1 – Crema vittoria dal sapore playoff, San Martino cade in volata

Parking Graf Crema – Fila San Martino 84-77



BASKET TEAM CREMA: D’Alie 18 (2/8, 3/6), Melchiori 6 (0/4, 2/4), Nori 4 (2/4), Conte 7 (1/2, 0/4), Kaba 15 (6/10), Capoferri ne, Radaelli ne, Caccialanza ne, Severgnini ne, Rizzi, Dickey 14 (5/16, 0/2), Meresz 20 (6/9, 2/3). All. Piazza.

BASKET SAN MARTINO: Washington 14 (4/12, 0/1), Guarise 2 (1/1), Milazzo 14 (3/5, 1/4), Ianezic ne, Diakhoumpa ne, Pastrello 14 (6/9, 0/1), Frigo ne, Russo 5 (1/3, 1/3), Kaczmarczyk 9 (3/3, 1/1), Arado ne, James 15 (3/7, 3/5), Dedic 4 (0/1, 0/1). All. Serventi.

ARBITRI: Ferretti di Nereto (TE), Attard di Priolo Gargallo (SR) e Tarascio di Priolo Gargallo (SR).

PARZIALI: 22-23, 36-42, 61-62.

NOTE: Uscite per 5 falli: Melchiori (37′), James (38′), Kaczmarczyk (40′). Tiri da due: Crema 22/53, San Martino 21/41. Tiri da tre: Crema 7/19, San Martino 6/16. Tiri liberi: Crema 19/23, San Martino 17/22. Rimbalzi: Crema 40 (Dickey 11), San Martino 38 (Washington 10). Assist: Crema 9 (D’Alie 3), San Martino 9 (Washington 3).

Epilogo amaro in quel di Crema per il Fila, che contro una squadra in forte risalita va vicino al colpo esterno, conducendo per 35′. Arrivano a toccare anche il +10 le Lupe, ma la Parking Graf non molla e nel finale la spunta, centrando un successo che cambia gli equilibri della classifica. Ora infatti le due squadre sono appaiate all’ottavo posto, ma Crema vanta il 2-0 negli scontri diretti e in questo momento è virtualmente in zona playoff. Dovrà ripartire da ciò che di buono ha mostrato, invece, San Martino di Lupari, per affrontare al meglio le ultime cinque importantissime gare di stagione regolare.

1° QUARTO. C’è equilibrio in avvio: Pastrello risponde a Kaba con due canestri consecutivi, poi si mette al lavoro Dickey per il 6-6. San Martino prova a tenere il naso avanti col gioco da tre punti della stessa Pastrello e con Washington, autrice del 6-11 al 4′. E quando D’Alie pareggia da tre, Milazzo le risponde con un bel 2+1. Il nuovo +5 arriverà poi con le bombe di Russo e della neo entrata Dejza James (16-21), al debutto con la maglia giallonera. Dall’altra parte è comunque ispirata Kaba (9 punti e 4/4 per iniziare), e alla prima pausa il tabellone dice 22-23.

2° QUARTO. Si riparte allo stesso modo nella seconda frazione, con un botta e risposta che comunque vede le Lupe restare ancora avanti. Due canestri di James e il furto e contropiede di Guarise propiziano anche un mini-break, per il 24-31 del 13′. Il vantaggio salirà poco dopo a 9 lunghezze (26-35), prima che la bomba di D’Alie rimetta in ritmo le padrone di casa. Con pazienza la Parking Graf si riporta allora a contatto, anche perché nel frattempo dall’altra parte le percentuali calano, ed è dalla lunetta che Meresz completa la rincorsa firmando il 35-35. Nel finale però Kaczmarczyk da fuori sblocca le sue, e poi sono Russo e Washington a firmare il nuovo minibreak. Si va all’intervallo sul 36-42, anche se i tre falli a carico di ciascuna delle tre lunghe non sono una buona notizia per coach Serventi.

3° QUARTO. San Martino prova ancora a ripartire convinta, toccando di nuovo il +9 (38-47) con Milazzo. Crema però ha la mano calda, e con le bombe di Melchiori e Meresz prova a restare lì. Dall’altra parte replicano James e Dedic, facendo salire per la prima volta il vantaggio in doppia cifra: 48-58 al 26′. Ancora una volta, però, basta un attimo a Crema per infiammarsi, complici alcune sanguinose palle perse dall’altra parte. Sono D’Alie e Nori a riavvicinare le padrone di casa, sul 56-60. E sulla sirena di fine quarto è la bomba dall’angolo di Melchiori a riportare le sue a -1, 61-62.

4° QUARTO. Milazzo da fuori prova a restituire fiducia al Fila, e poi è James (15 punti e 9 rimbalzi al debutto) a trovare il jolly allo scadere dei 24″, per il 61-68. Ma la Parking Graf è sempre lì, e poco dopo coi liberi di Conte va di nuovo a impattare a quota 68. Arriva anche il quarto fallo per Kaczmarczyk e James, e al 35′ Meresz riporta avanti le lombarde per la prima volta dopo il 2-0 di inizio partita. Ora l’inerzia è tutta per Crema, che a livello psicologico può probabilmente giocare più libera, considerati i recenti risultati delle due squadre. La bomba di D’Alie vale il 73-69, ma poi Pastrello e Kaczmarczyk la pareggiano ancora. Le palle perse continuano tuttavia ad essere un problema enorme per San Martino, che spreca anche qualcosa dalla lunetta, e intanto perde James per 5 falli. È la tripla di Meresz dell’80-73, a 2′ dalla fine, a far partire i titoli di coda e a lanciare le padrone di casa verso il successo.

UFF.STAMPA LUPEBASKET