A1 – Da domenica su Facebook alcune delle più belle partite della storia Lupebasket

Un’altra sorpresa attende i tifosi gialloneri: dal 31 maggio infatti, sulla pagina Facebook Lupebasket, arriva una nuova rubrica dal titolo #LupeStory!

Qui verranno trasmesse le più belle partite della storia recente del club di San Martino di Lupari, da vedere e commentare insieme proprio come se fossero in diretta. Si comincia da un appuntamento che ha cambiato il corso della storia giallonera: la finale di Serie B del 2008 tra Fila San Martino e Polysport Lavagna, ovvero la sfida che ha aperto per la prima volta alle Lupe le porte della A2.

Grazie a un minuzioso lavoro di ricerca e rifinitura, con l’aggiunta di grafiche e commento in alcuni filmati di più antica data, saremo in grado di tenervi compagnia ogni domenica per tutta l’estate: sarà un modo per provare a rivivere le emozioni di quei fine settimana in palazzetto che tanto ci mancano. I match saranno peraltro introdotti nei giorni precedenti dagli articoli prepartita e altri reperti storici, per rendere l’esperienza un vero salto indietro nel tempo.

Dopo le dirette su Instagram con “Amiche di Marcella Filippi” e l’intero mese di sfide e sondaggi per scegliere la Top 10 del Fila 2019/20, un altro modo per tenerci virtualmente compagnia, almeno finché non torneremo in campo. Forza Lupe!

Uff.Stampa Lupebasket