A1 – De Angelis sulla rinuncia della Virtus Bologna: “Grave danno d’immagine per il basket femminile”

Non usa troppi giri di parole di il dg del Famila Schio Paolo De Angelis. Nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza, nell’intervista a Edoardo Mario Francese, l’ex presidente di LBF si è così esposto sulla rinuncia d’iscrizione della Virtus Bologna.

“Sono arrabbiato, questa scelta è un grave danno per il movimento del basket femminile. Cinque anni fa la Lega ha quasi cambiato le regole per fare entrare la Virtus direttamente in A1 senza fare la trafila. Noi abbiamo perso cinque finali prima di vincere il primo scudetto senza mai rinunciare. Con tutto ciò che è stato fatto per farli entrare, avevano il dovere morale di continuare in A1. Spero in futuro ci siano delle sanzioni nel regolamento, bisova avere garanzie per fare la Serie A1. Perdiamo una squadra che ha fatto finali scudetto e partecipato in EuroLeague con ottime giocatrici. Il basket femminile è nordcentrico, ma Campobasso ha dimostrato serietà e ha fatto il reclutamento giovanile. Quelle sono le societàche vogliamo”: