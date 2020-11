A1 – Debora Carangelo tocca le 300 presenze con la Reyer Venezia

“Sono molto felice per queste 300 presenze e ringrazio la società per la fiducia che ha sempre riposto in me. Nel momento in cui ho visto la foto con scritto 300 ho ripensato al primo anno che sono venuta qui. Ero giovane ed è stato un percorso di crescita sia a livello di maturità che di gioco. Ho fatto tanta esperienza e sono fiera di quello che ho vissuto qui in Reyer con questa maglia: tante emozioni, sofferenze, perché nei primi anni ho anche avuto degli infortuni.

Però mi sono sempre rialzata anche grazie allo staff medico, che non smetterò mai di ringraziare, così come il preparatore atletico e i fisioterapisti. È un’emozione unica, essere la prima reyerina con tante presenze. Spero ce ne saranno tante altre, però sono fiera del percorso che ho fatto e che sto facendo da 9 anni a questa parte. Quest’anno, più degli altri, sto sentendo di mettere in pratica tutto quello che ho imparato negli anni scorsi”.

Debora Carangelo