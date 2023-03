A1 – Definiti i calendari dei Quarti di Finale dei Playoff e la prima fase dei Playout

La stagione della Techfind Serie A1 sta entrando nel vivo con i Playoff e Playout, che avranno inzio dopo la Techfind Coppa Italia – Final Eight La Molisana.



Di seguito il calendari completi dei Quarti di Finale dei Playoff e della prima fase dei Playout della Techfind Serie A1:





PLAYOFF – QUARTI DI FINALE



• Gara 1 – Virtus Segafredo Bologna vs Parking Graf Crema – 7 aprile ore 20:30

• Gara 2 – Parking Graf Crema vs Virtus Segafredo Bologna – 11 aprile ore 21:00

• Gara 3 (eventuale) – Virtus Segafredo Bologna vs Parking Graf Crema – 15 aprile ore 19:00



• Gara 1 – Banco di Sardegna Dinamo Sassari vs Allianz Geas Sesto San Giovanni – 7 aprile ore 18:30

• Gara 2 – Allianz Geas Sesto San Giovanni vs Banco di Sardegna Dinamo Sassari – 11 aprile ore 20:30

• Gara 3 (eventuale) – Banco di Sardegna Dinamo Sassari vs Allianz Geas Sesto San Giovanni – 15 aprile ore 18:30



• Gara 1 – Famila Wuber Schio vs La Molisana Magnolia Campobasso – 4 aprile ore 20:00

• Gara 2 – La Molisana Magnolia Campobasso vs Famila Wuber Schio – 7 aprile ore 20:30

• Gara 3 (eventuale) – Famila Wuber Schio vs La Molisana Magnolia Campobasso – 10 aprile ore 20:00



• Gara 1 – Umana Reyer Venezia vs Passalacqua Ragusa – 7 aprile ore 19:30

• Gara 2 – Passalacqua Ragusa vs Umana Reyer Venezia – 11 aprile ore 20:30

• Gara 3 (eventuale) – Umana Reyer Venezia vs Passalacqua Ragusa – 15 aprile ore 19:30





PLAYOUT – PRIMA FASE



• Gara 1 – E-Work Faenza vs Bruschi San Giovanni Valdarno – 6 aprile ore 20:30

• Gara 2 – Bruschi San Giovanni Valdarno vs E-Work Faenza – 10 aprile ore 18:00

• Gara 3 (eventuale) – E-Work Faenza vs Bruschi San Giovanni Valdarno – 14 aprile ore 20:30



• Gara 1 – Akronos Tech Moncalieri vs Gesam Gas&Luce Lucca – 6 aprile ore 20:30

• Gara 2 – Gesam Gas&Luce Lucca Akronos Tech Moncalieri – 10 aprile ore 18:00

• Gara 3 (eventuale) – Akronos Tech Moncalieri vs Gesam Gas&Luce Lucca – 14 aprile ore 20:30

