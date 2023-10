A1 – Definito il programma completo della stagione sulla Rai

Continuano le dirette della massima serie di basket femminile in chiaro sul canale RaiSport HD numero 58, grazie alla partnership della Federazione Italiana Pallacanestro e della Lega Basket Femminile con Rai per la promozione e la visibilità del movimento cestistico femminile italiano.



La prossima diretta della Techfind Serie A1 su RaiSportHD sarà RMB Brixia Basket vs Alama San Martino di Lupari venerdì 3 novembre alle ore 20:00 presso il PalaLeonessa di Brescia.



Definita anche la programmazione completa delle dirette su RaiSport HD della stagione regolare della Techfind Serie A1:



• Oxygen Roma Basket vs Umana Reyer Venezia – 23 dicembre 2023, ore 18:30



• Alama San Martino di Lupari vs Umana Reyer Venezia – 30 dicembre 2023, ore 20:30



• E-Work Faenza vs RMB Brixia Basket – 14 gennaio 2024, ore 20:30



• Passalacqua Ragusa vs Oxygen Roma Basket – 1 marzo 2024, ore 21:15



• Repower Sanga Milano vs Allianz Geas Sesto San Giovanni – 6 aprile 2024, ore 18:00





Da non perdere poi il finale di stagione con una partita di gara 1, una di gara 2 e un’eventuale gara 3 di semifinali, oltre all’intera serie delle Finali Scudetto sempre in diretta su RaiSport HD canale 58.

AREA COMUNICAZIONE LBF