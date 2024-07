A1 – Derthona, tutte le date della preseason 2024

By

Per la prima avventura nella massima serie lo staff tecnico dell’Autosped ha predisposto una marcia di avvicinamento davvero molto probante, con l’obiettivo di arrivare pronti al debutto in campionato, previsto per il week end del 28-29 settembre. Questo il calendario della pre-season:



18/8 Inizio preparazione

27/8 Amichevole – Famila Schio Autosped Bcc (Schio)

30/8 Amichevole – Umana Reyer Venezia – Autosped BCC (Venezia)

07/9 Amichevole – Autosped Bcc – Sanga Milano (Tortona)

11/9 Amichevole – Allianz Geas Sesto – Autosped Bcc (Sesto San Giovanni)

14/9 Amichevole – Autosped Bcc – Allianz Geas Sesto (Tortona)

18/9 Amichevole – Autosped Bcc – Logiman Broni (Tortona)

21/9 Torneo Amichevole quadrangolare a Brescia – Autosped Bcc – Nordlingen (Germ)

22/9 Torneo Amichevole quadrangolare a Brescia – Finali

28-29/9 Inizio campionato con Opening Day a Genova

UFF.STAMPA DERTHONA BASKET