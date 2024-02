A1 – Devastante Moore, Geas ok contro Battipaglia

By

Allianz Geas Sesto San Giovanni – O.ME.P.S. Battipaglia 82 – 55 (19-24, 39-34, 60-46, 82-55)



ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto C. 14 (3/6, 2/2), Moore* 26 (10/15, 1/2), Conti* 6 (0/2, 2/5), Begic* 7 (1/5, 1/2), Arturi 2 (1/1, 0/1), Bestagno 2 (1/2 da 2), Tava 6 (3/3, 0/2), Trucco NE, Panzera* 9 (3/4, 1/3), Gwathmey* 10 (5/12, 0/1)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 27/50 – Tiri da 3: 7/18 – Tiri Liberi: 7/7 – Rimbalzi: 40 9+31 (Begic 11) – Assist: 23 (Dotto 4) – Palle Recuperate: 11 (Dotto 5) – Palle Perse: 9 (Conti 2)

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA: Seka* 3 (0/2 da 2), Potolicchio 3 (0/4, 1/4), Mini, Prete, Yurkevichus* 8 (3/5, 0/2), Chiovato F. 2 (1/1 da 2), Johnson* 16 (7/21 da 2), Milani, Domenger* 12 (2/6, 1/1), Ferrari Calabro* 11 (1/3, 1/5)

Allenatore: Conte M.

Tiri da 2: 14/43 – Tiri da 3: 3/12 – Tiri Liberi: 18/27 – Rimbalzi: 36 11+25 (Yurkevichus 11) – Assist: 10 (Ferrari Calabro 7) – Palle Recuperate: 5 (Domenger 2) – Palle Perse: 16 (Ferrari Calabro 4)

Arbitri: Boscolo E., Di Martino V., Bettini C.