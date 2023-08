A1 – Dinamo Women, scatta la stagione 2023-24

Le Dinamo Women formato 2023-2024 sono pronte a iniziare le danze in vista dello start della stagione: nel weekend sono arrivate le giocatrici che nel 2023-2024 rappresenteranno Sassari e la Sardegna nel massimo campionato LBF e in Eurocup Women. Al capitano Debora Carangelo e Sara Toffolo, al secondo anno sull’isola, si sono aggiunte Sara Crudo, Anna Togliani, Agnieska Kaczmarczyk e Ivana Raca, mentre dovrebbe arrivare nei prossimi giorni Mya Hollingshed. Ultima a unirsi al gruppo sarà Ashley Joens, impegnata in Wnba con le Phoenix Mercury.

Visite mediche. Questa mattina, alle Officine Ortsan del dottor Gianni Moi, le Women si sono sottoposte alle consuete visite mediche sotto l’attenta supervisione del Medical Dinamo Lab, l’equipe medica e fisioterapica del club che si prende cura tutto l’anno delle tre squadre biancoblu grazie a un lavoro di totale sinergia. Ad accogliere Debora Carangelo e compagne, accompagnate da Roberta La Mattina e Andrea Paolella, il padrone di casa, dott. Gianni Moi, prof. Andrea Manunta, ortopedico, dott. Giommaria Ventura odontoiatra, dott. Matteo Mura osteopata e Lorenzo Manunta. Domani le Women faranno tappa all’ospedale San Martino di Oristano dove saranno visitate dal medico sportivo del club, dott. Alessandro Boi, e si sottoporranno ai controlli cardiologici del dott. Francesco Dettori e del suo staff del reparto di cardiologia.

Si parte! A partire da giovedì le Women inizieranno la preparazione fisica che si svolgerà interamente a Sassari con il PalaSerradimigni come punto di riferimento. Le ragazze di coach Antonello Restivo si prepareranno in vista della stagione che le vedrà impegnate per il quarto anno consecutivo nella massima serie e per il terzo in Eurocup Women: il debutto sul parquet è fissato 15-16 settembre a Ragusa, dove Carangelo e compagne parteciperanno all’ottava edizione del memorial intitolato a Francesco Passalacqua. La Dinamo affronterà le padrone di casa allenate da coach Lino Lardo in un doppio confronto che costituirà un interessante test in vista dello start della stagione ufficiale.

Il primo appuntamento in agenda è infatti la Supercoppa, 23 e 24 settembre con sede ancora da definire, che vedrà le due finaliste Schio e Bologna insieme a Dinamo e Venezia contendersi il primo trofeo della stagione.

La regular season invece partirà 1°ottobre con l’Opening Day fissato a Schio: debutto per le sassaresi contro Campobasso, palla a due alle 16:15.

Welcome day. Venerdì 25 agosto, alle 10:30, le Dinamo Women incontreranno i giornalisti di televisione, carta stampata e agenzie nella prima uscita pubblica della stagione. Volti vecchi e nuovi si presenteranno ai media in vista di una intensa stagione già ai nastri di partenza.

Sassari, 22 agosto 2023

Ufficio comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna