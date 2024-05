A1 –  Domani alle 21 gara 2 tra Ragusa e Schio in diretta su RaiSport

Dopo il netto successo casalingo di sabato sera, il Famila Wuber Schio vola in Sicilia per affrontare gara 2 di semifinale playoff: palla a due ore 21 con diretta televisiva su RaiSport. I tifosi orange potranno seguire il match in compagnia al Circolo Cattolico di Magrè. Le orange proveranno a chiudere i conti con una partita di anticipo per staccare il pass per la finale scudetto. Di fronte una Passalacqua ferita ma che davanti al proprio pubblico venderà cara la pelle per cercare di allungare la serie a gara 3, in programma sabato 11 maggio al PalaRomare.

In gara 1 Sottana e compagne hanno ottenuto una larga vittoria tenendo la testa avanti per tutti i quaranta minuti grazie ad un ottimo approccio al match sia nel primo che nel terzo quarto. Ragusa ha pagato sicuramente le fatiche della serie contro Bologna e la lunga lontananza da casa, fattori che non ci saranno mercoledì.

Entrambi gli allenatori devono fare i conti con l’infermeria dal momento che Reisingerova e Juskaite hanno lasciato anzitempo la partita sabato entrambe per un infortunio nell’ultima frazione di gioco. Le condizioni mediche delle due straniere saranno valutate per capire se potranno essere in campo con le compagne.

In sede di commento a gara 1, Arella Guirantes aveva già guardato alla prossima partita “Avremo bisogno di tanta intensità perché la pressione sarà tutta sulle nostre spalle dal momento che loro non avranno nulla da perdere, inoltre hanno tutto il talento e la forza per fare bene davanti al proprio pubblico. I momenti più importanti sono i primi e gli ultimi minuti della partita: ricordo che all’andata approcciamo veramente male il match ma rincorrere le avversarie nel punteggio è molto più difficile ai playoff.”

Arbitri

Wasserman Stefano di Trieste (TS)

Martellosio Mattia Eugenio di Milano (MI)

Puccini Paolo di Genova (GE)

Recap

Passalacqua Ragusa – Famila Wuber Schio

Mercoledì 8 maggio ore 21.00 – PalaMinardi (Schio)

Diretta tv su RaiSport (ch 58 DTT e 227 SKY)

Maxischermo presso il Circolo Cattolico di Magrè

