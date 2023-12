A1 – Dominio Geas nel derby contro il Sanga Milano

Allianz Geas Sesto San Giovanni – Repower Sanga Milano 77 – 53 (16-8, 41-25, 60-39, 77-53)

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto C. 10 (3/4, 0/1), Moore* 15 (6/9 da 2), Conti* 11 (2/3, 2/4), Arturi 2 (1/1, 0/1), Bestagno 9 (2/5, 1/2), Tava 7 (1/3, 1/2), Trucco* 4 (2/2, 0/2), Panzera* 4 (2/7, 0/2), Ramon, De Lise, Gwathmey* 15 (5/11, 0/1). Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 24/45 – Tiri da 3: 4/15 – Tiri Liberi: 17/21 – Rimbalzi: 44 7+37 (Moore 10) – Assist: 17 (Gwathmey 4) – Palle Recuperate: 9 (Moore 4) – Palle Perse: 11 (Panzera 3)

REPOWER SANGA MILANO: Toffali 10 (3/8, 0/1), Guarneri, Beretta 2 (1/2, 0/2), Vintsilaiou* 2 (0/7, 0/1), Penz* 12 (2/6, 2/5), Diallo Dieng* 10 (4/8, 0/1), Bonomi* 3 (0/3, 1/2), Yurkevichus* 7 (2/4, 1/1), Tulonen 7 (1/4, 1/5), Madonna NE, Finessi NE. Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 13/42 – Tiri da 3: 5/18 – Tiri Liberi: 12/19 – Rimbalzi: 37 9+28 (Yurkevichus 11) – Assist: 14 (Toffali 4) – Palle Recuperate: 6 (Yurkevichus 3) – Palle Perse: 16 (Yurkevichus 5) – Cinque Falli: Vintsilaiou

Sprazzi di un buon Repower Sanga non bastano, il derby va all’Allianz Geas Sesto San Giovanni. Una buona partenza delle milanesi viene assorbito dalle padroni di casa che poi fanno corsa di testa per tutta la partita

Ritmi frenetici a inizio partita con Yurkevichus che fa e disfa la tela con ottime giocate a rimbalzo che però non vengono convertiti in punti. Diallo e Yurkevichus portano sul 4-0 il Repower Sanga quando arriva il parziale Geas guidato da Gwathmey che vale il 9-4. Una tripla di Yurkevichus tiene le milanesi sul -2. L’attacco del Geas gira meglio e le padroni di casa con Trucco e Bestagno provano la fuga sul finire del quarto portando le due squadre al primo riposo sul 16-8.

Seconda frazione che inizia in continuità con la fine della prima con Geas esegue bene in attacco mentre il Repower trova degli acuti grazie alle giocate di energia di Vintsilaiou e Penz mentre per le sestesi si attiva Moore che prende il controllo del pitturato. A duecento secondi dall’intervallo il punteggio recita 32-20 per le padroni di casa mentre coach Franz Pinotti chiama time-out. Dotto dà forza alle padroni di casa mentre il Repower continua a far fatica a trovare la via del canestro complice anche alcune decisioni arbitrali che portano alle proteste della panchina Orange. Si va così all’intervallo sul 41-25.

Orange che rientrano in campo con il giusto piglio, grazie alle accelerazioni di una Toffali ispirata che riportano il Repower Sanga sul -12. Conti e Gwathmey rialzano i giri del motore sestese e riportano le padroni di casa sul 48-31. Due triple consecutive di Conti e Bestagno chiudono di fatto la partita portando le padroni di casa sul +23 (56-33). Nell’ultimo quarto va solo stabilito il risultato finale che è di 77-53

Coach Franz Pinotti, che proprio durante il derby ha festeggiato le 400 panchine in LBF, ha commentato: “Purtroppo siamo in linea con quanto fatto nelle ultime partite in cui abbiamo fatto bene per un breve tratto di partita per poi non riuscire a rimanere nel match contro le avversarie più quotate. Geas mira ai primi quattro posti in classifica mentre noi dobbiamo salvarci. Loro hanno giocato una gran bella partita fino alla fine dimostrando di rispettarci molto. Vintsilaiou ha avuto un buon debutto, certo l’assenza di Madonna pesa così come il problema avuto da Diallo nel corso della partita. Speriamo di recuperare tutte il prima possibile per vivere al meglio una stagione che di fatto inizia con il girone di ritorno”

Sono contento per il traguardo delle 400 panchine, certo nessuno vorrebbe festeggiare perdendo di 20 ma vedendo il bicchiere mezzo pieno posso essere felice di aver toccato questa quota simbolica in un palazzetto simbolo della pallacanestro femminile italiana. Un piccolo grande onore calcare questo parquet, casa di una società storica e importante”.–

Matteo Liberti