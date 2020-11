A1 – Elisa Penna presenta il big match tra Reyer Venezia e Famila Schio

L’ala orogranata Elisa Penna ai nostri microfoni in vista del derby con Schio in programma sabato 7 novembre alle 19.30. Diretta su Media Sport Channel, 814 di Sky, e in live streaming su www.mschannel.tv e LBF Tv. Il secondo tempo sarà trasmesso in chiaro su Orler Tv, canale 144 del digitale terrestre.

“Sicuramente ci aspettiamo una partita intensa sotto tutti i punti di vista, sia mentale che fisico. Sappiamo che Schio è una buonissima squadra, ha delle ottime giocatrici. Però anche noi, credo, dalla Supercoppa abbiamo costruito qualcosa in più e secondo me domani sarà un ottimo test per vedere se quello che abbiamo costruito può essere anche all’altezza di squadre forti come può essere Schio”.

–

Uff stampa Umana Reyer Venezia