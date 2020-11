A1 – Empoli in crescita grazie al rendimento delle tre straniere

Pala Sammontana imbattuto, una classifica che per ora fa dormire sonni tranquilli, una squadra che cresce. Sono tanti i motivi per sorridere da parte della Scotti, reduce dalla netta vittoria su Battipaglia, un 86-54 che non ammette repliche. Un successo mai in discussione come visto domenica in campo e come emerge anche dai numeri. Sono tre le giocatrici andate in doppia cifra (Smalls 22, Mathias 19 e Premasunac 17) con ben 11 su 12 che hanno segnato almeno un canestro mentre, a livello di rimbalzi, spiccano ancora le due lunghe con Premasunac che, tirandone giù 9 (7 in difesa e 2 in attacco), si conferma prima rimbalzista in campionato con la media di 11,88 (Mathias è ottava con 9,5 di media). L’americana Smalls, da parte sua, è la seconda miglior marcatrice con la media di 19,12 dietro a Bishop della Virtus Bologna con 19,88.

Logico quindi che, seppur con i piedi per terra, coach Alessio Cioni sia soddisfatto. “Stiamo andando bene in casa – ha spiegato dopo la gara – ed è importante perchè la salvezza la costruiamo qui al Pala Sammontana. Però, se vogliamo avere obiettivi maggiori, è evidente che serve un salto di qualità anche in trasferta dove finora non abbiamo raccolto punti. Preparare la partita con Battipaglia non è stato facile perchè avevano cambiato allenatore e non sapevamo come avrebbero giocato, ma siamo state brave a fare la nostra pallacanestro ed il risultato si è visto”. E, per chiudere in bellezza, i minuti finali con in campo i cinque prodotti del vivaio: Malquori, Francalanci, Ruffini, Manetti e Lucchesini. “Non è stato un caso – ha aggiunto – l’ho voluto fare perchè queste ragazze le ritrovo qui dopo averle allenate nel vivaio. E’ una cosa che le premia per come stanno lavorando, per i miglioramenti che continuano a fare e per il contributo che stanno dando alla squadra”. E domenica alle 18 si torna al Pala Sammontana per affrontare Vigarano, un’altra gara da affrontare con umiltà e determinazione per fare un altro passo sulla strada della salvezza.

Il link dell’intervista a coach Alessio Cioni dopo la gara

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa